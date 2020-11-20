ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Французы представили очень уютный дом, в котором можно отправиться в кругосветку

20.11.2020 13:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вообще, эта заметка вполне могла бы появиться в ленте раздела «Недвижимость». Крохотный уютный домик, фотографии в лучших традициях Pinterest, большие окна, функциональный интерьер, комментарии читателей про «собачью конуру» и «поликлиники рядом нет»... Но вы все еще в разделе «Авто». Дело в том, что у этого красивого дома есть колеса.

Французы представили очень уютный дом, в котором можно отправиться в кругосветку

Этот передвижной жилой модуль построила французская компания Baluchon. В последние два десятилетия спрос на комфортабельные дома на колесах только растет. И после 2020 года он явно не пойдет на спад: в США и ЕС многие люди стали работать удаленно и отправляются жить «в дорогу». На фоне этого Baluchon решила продвинуть в СМИ свой проект, который назвала Ala Köl.

Французы представили очень уютный дом, в котором можно отправиться в кругосветку

Данный экземпляр строился для молодой пары. Они украсили стену в гостиной деревянной картой мира, чтобы не забывать, как много еще мест можно посетить на нашей планете. Дом на колесах используется заказчиками как постоянное место жительства. Модель достаточно компактная, габаритная длина всего 6 метров. Ширина дома тоже небольшая, ведь ему нужно перемещаться по дорогам общего пользования. Дизайнеры Baluchon сделали внутреннее пространство максимально функциональным.

Французы представили очень уютный дом, в котором можно отправиться в кругосветку

Как только вы попадаете в гостиную, сразу же оказываетесь рядом с небольшим диваном и раскладным столом. Это место можно использовать для семейных обедов или работы. Рядом — полноценная кухня с двумя столешницами, системой хранения, холодильником, плитой, духовкой и раковиной. Имеется в Ala Köl и санузел со стиральной машиной. Спальное место находится на втором этаже. Ступеньки, конечно же, служат заодно и системой хранения.

Французы представили очень уютный дом, в котором можно отправиться в кругосветку

Такой дом имеет минимальный набор для полноценной жизни двух человек. Производитель не называет стоимость данной модели. Другие дома на колесах от компании Baluchon стоят от 20 тысяч евро (когда вам самим необходимо его собирать) до 85 тысяч евро (под ключ).

Французы представили очень уютный дом, в котором можно отправиться в кругосветку
BMW 7 серия IV (E65/E66) Рестайлинг, 2006 г.в., 249 000 км
седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
23 008 р.
9000$ / 7597€
BMW X3 III (G01) M40i, 2018 г.в., 11 500 км
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
117 339 р.
45 900$ / 38 744€
BMW 5 серия VI (F10/F11/F18), 2011 г.в., 247 000 км
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
45 760 р.
17 900$ / 15 109€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вообще, эта заметка вполне могла бы появиться в ленте раздела «Недвижимость». Крохотный уютный домик, фотографии в лучших традициях Pinterest, большие окна,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внутренний документ: ЕС запретит МВФ давать кредиты Лукашенко и не пустит в ВТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика