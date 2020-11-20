Французы представили очень уютный дом, в котором можно отправиться в кругосветку

Источник материала: Onliner

Вообще, эта заметка вполне могла бы появиться в ленте раздела «Недвижимость». Крохотный уютный домик, фотографии в лучших традициях Pinterest, большие окна, функциональный интерьер, комментарии читателей про «собачью конуру» и «поликлиники рядом нет»... Но вы все еще в разделе «Авто». Дело в том, что у этого красивого дома есть колеса.





Этот передвижной жилой модуль построила французская компания Baluchon. В последние два десятилетия спрос на комфортабельные дома на колесах только растет. И после 2020 года он явно не пойдет на спад: в США и ЕС многие люди стали работать удаленно и отправляются жить «в дорогу». На фоне этого Baluchon решила продвинуть в СМИ свой проект, который назвала Ala Köl.





Данный экземпляр строился для молодой пары. Они украсили стену в гостиной деревянной картой мира, чтобы не забывать, как много еще мест можно посетить на нашей планете. Дом на колесах используется заказчиками как постоянное место жительства. Модель достаточно компактная, габаритная длина всего 6 метров. Ширина дома тоже небольшая, ведь ему нужно перемещаться по дорогам общего пользования. Дизайнеры Baluchon сделали внутреннее пространство максимально функциональным.





Как только вы попадаете в гостиную, сразу же оказываетесь рядом с небольшим диваном и раскладным столом. Это место можно использовать для семейных обедов или работы. Рядом — полноценная кухня с двумя столешницами, системой хранения, холодильником, плитой, духовкой и раковиной. Имеется в Ala Köl и санузел со стиральной машиной. Спальное место находится на втором этаже. Ступеньки, конечно же, служат заодно и системой хранения.





Такой дом имеет минимальный набор для полноценной жизни двух человек. Производитель не называет стоимость данной модели. Другие дома на колесах от компании Baluchon стоят от 20 тысяч евро (когда вам самим необходимо его собирать) до 85 тысяч евро (под ключ).



