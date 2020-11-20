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Глава AMD Лиза Су получила высшую индустриальную награду

20.11.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный директор AMD Лиза Су удостоена высшей награды в индустрии микросхем — премии имени Роберта Нойса. Впервые с 1991 года эту награду получила женщина. Ее вручили во время онлайн-церемонии Ассоциацией полупроводниковой промышленности.

— Невероятная привилегия быть частью этой индустрии, — заявила Су в своей речи. — Я действительно влюбилась в полупроводники в свой первый год обучения в Массачусетском технологическом институте. Я занималась черновой работой в лаборатории полупроводников. Если вы взглянете на этот год, то ясно увидите, что технологии становятся еще более важными.

Премию вручают лидеру, который внес выдающийся вклад в полупроводниковую промышленность в области технологий или государственной политики. Под руководством Лизы Су с 2014 года AMD заметно поправила свое положение на рынке, пережила историческое возрождение с запуском архитектуры Zen в 2017 году.

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Генеральный директор AMD Лиза Су удостоена высшей награды в индустрии микросхем — премии имени Роберта Нойса. Впервые с 1991 года эту награду получила женщина. Ее...
 
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