Глава AMD Лиза Су получила высшую индустриальную награду

Источник материала: Onliner

Генеральный директор AMD Лиза Су удостоена высшей награды в индустрии микросхем — премии имени Роберта Нойса. Впервые с 1991 года эту награду получила женщина. Ее вручили во время онлайн-церемонии Ассоциацией полупроводниковой промышленности.

— Невероятная привилегия быть частью этой индустрии, — заявила Су в своей речи. — Я действительно влюбилась в полупроводники в свой первый год обучения в Массачусетском технологическом институте. Я занималась черновой работой в лаборатории полупроводников. Если вы взглянете на этот год, то ясно увидите, что технологии становятся еще более важными.

Премию вручают лидеру, который внес выдающийся вклад в полупроводниковую промышленность в области технологий или государственной политики. Под руководством Лизы Су с 2014 года AMD заметно поправила свое положение на рынке, пережила историческое возрождение с запуском архитектуры Zen в 2017 году.