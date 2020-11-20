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Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером

20.11.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В один из августовских дней этого года индонезиец Джосуа Хутагалунг из города Коланг на севере Суматры, как обычно, делал гроб рядом с собственным жильем (по профессии мужчина — гробовщик). Вдруг, по его словам, он услышал громкий шум, после чего его дом затрясло. Решив выяснить причину произошедшего, Хутагалунг обнаружил в крыше веранды и полу гостиной дыру, из которой позже был извлечен метеорит. Находка перевернула жизнь героя.

Вероятно, 33-летний мужчина сперва расстроился из-за необходимости внезапно делать в своем доме дополнительный ремонт. Однако вскоре выяснилось, что метеориты, не сгоревшие в атмосфере и долетевшие до поверхности земли, достаточно дорогие объекты. Стоимость камня возрастом около 4,5 млрд лет и весом в 2,2 кг, угодившего прямо в собственность Хутагалунга, составила около $1,85 млн.

Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером
Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером
Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером

Сразу же после того, как о происшествии сообщили местные медиа, с автором находки связался эксперт по метеоритам, проживающий на индонезийском острове Бали. Он и стал посредником между Хутагалунгом и американским покупателем, который в конце концов предоставил метеорит в распоряжение соответствующего научного центра в Университете штата Аризона. В дальнейшем его исследованием займутся специалисты, ну а счастливый индонезиец, ставший долларовым миллионером, уже решил уйти из гробового бизнеса. В знак благодарности он профинансирует строительство в родном городке церкви.

Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером
Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером
Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером

 
 
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В один из августовских дней этого года индонезиец Джосуа Хутагалунг из города Коланг на севере Суматры, как обычно, делал гроб рядом с собственным жильем (по...
 
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