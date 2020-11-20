Мужчине метеорит пробил крышу дома, после чего он стал долларовым миллионером

Источник материала: Onliner

В один из августовских дней этого года индонезиец Джосуа Хутагалунг из города Коланг на севере Суматры, как обычно, делал гроб рядом с собственным жильем (по профессии мужчина — гробовщик). Вдруг, по его словам, он услышал громкий шум, после чего его дом затрясло. Решив выяснить причину произошедшего, Хутагалунг обнаружил в крыше веранды и полу гостиной дыру, из которой позже был извлечен метеорит. Находка перевернула жизнь героя.

Вероятно, 33-летний мужчина сперва расстроился из-за необходимости внезапно делать в своем доме дополнительный ремонт. Однако вскоре выяснилось, что метеориты, не сгоревшие в атмосфере и долетевшие до поверхности земли, достаточно дорогие объекты. Стоимость камня возрастом около 4,5 млрд лет и весом в 2,2 кг, угодившего прямо в собственность Хутагалунга, составила около $1,85 млн.













Сразу же после того, как о происшествии сообщили местные медиа, с автором находки связался эксперт по метеоритам, проживающий на индонезийском острове Бали. Он и стал посредником между Хутагалунгом и американским покупателем, который в конце концов предоставил метеорит в распоряжение соответствующего научного центра в Университете штата Аризона. В дальнейшем его исследованием займутся специалисты, ну а счастливый индонезиец, ставший долларовым миллионером, уже решил уйти из гробового бизнеса. В знак благодарности он профинансирует строительство в родном городке церкви.











