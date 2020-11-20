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Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко
Источник материала: Навiны
Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической Площади Перемен в Минске, который погиб 12 ноября в результате избиения.
Прощание проходило в храме Воскресения Христова (ул. Гамарника) с 11:00 до 12:00.
Люди несли бело-красно-белые цветы и венки. В храм смогли попасть далеко не все желающие. Основная часть собравшихся стояла на улице, люди периодически поднимали руки в знаке «Виктория» и букеты цветов. Когда гроб вынесли из храма, собравшиеся начали скандировать «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Я выхожу», «Рома, ты герой», «Вечная память герою», «Убийцы правят страной».
В момент выноса гроба начали сигналить машины, а отъезд катафалка провожали аплодисментами.
Силовиков видно не было, но перед началом церемонии прощания недалеко от храма дежурили экипажи ГАИ.
Роман Бондаренко
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Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической Площади Перемен в Минске, который погиб 12 ноября в результате...
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