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Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко

20.11.2020 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической Площади Перемен в Минске, который погиб 12 ноября в результате избиения.

Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко

Прощание проходило в храме Воскресения Христова (ул. Гамарника) с 11:00 до 12:00.

Люди несли бело-красно-белые цветы и венки. В храм смогли попасть далеко не все желающие. Основная часть собравшихся стояла на улице, люди периодически поднимали руки в знаке «Виктория» и букеты цветов. Когда гроб вынесли из храма, собравшиеся начали скандировать «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Я выхожу», «Рома, ты герой», «Вечная память герою», «Убийцы правят страной».

В момент выноса гроба начали сигналить машины, а отъезд катафалка провожали аплодисментами.

Силовиков видно не было, но перед началом церемонии прощания недалеко от храма дежурили экипажи ГАИ.

Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко

Роман Бондаренко умер после инцидента на Площади Перемен вечером 11 ноября, когда неизвестные люди начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. Парня избили и доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Роман Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической Площади Перемен в Минске, который погиб 12 ноября в результате...
 
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