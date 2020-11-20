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Вы удивитесь, но вокалист Hurts слушает Molchat Doma и другие белорусские группы
Источник материала: Tut.by
Вокалист популярной британской группы
В сторис британский музыкант опубликовал актуальный для себя плейлист, где встречаются три белорусские композиции. Это треки «Проспекты» группы
Судя по песенной подборке, Тео из Hurts — фанат постпанка. Кроме белорусских композиций в плеере вокалиста Hurts играют треки российских постпанк-групп Motorama, «Буерак», «Труд», «Утро» (сайд-проект Motorama), коллективов из Турции She Past Away и Jakuzi, а также группы Selofan из Греции.
Напомним, что группа Hurts планирует
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Вокалист популярной британской группы Hurts Тео Хатчкрафт слушает белорусскую музыку. У себя в соцсетях он поделился песнями групп, которые сейчас играют у него в...
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