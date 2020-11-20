Вы удивитесь, но вокалист Hurts слушает Molchat Doma и другие белорусские группы

Источник материала: Tut.by

Вокалист популярной британской группы Hurts Тео Хатчкрафт слушает белорусскую музыку. У себя в соцсетях он поделился песнями групп, которые сейчас играют у него в плеере. Среди них — трое белорусов.



Фото: facebook.com/dmitri.bezkorovainyi

В сторис британский музыкант опубликовал актуальный для себя плейлист, где встречаются три белорусские композиции. Это треки «Проспекты» группы Dlina Volny , «Тоска» от Molchat Doma и «Слово» коллектива «Союз» из сборника солидарности Long Play Belarus .

Слушайте Prospekty &mdash; Dlina Volny на Яндекс. Музыке Слушайте Тоска &mdash; Molchat Doma на Яндекс. Музыке Слушайте Слово &mdash; Союз на Яндекс. Музыке

Судя по песенной подборке, Тео из Hurts — фанат постпанка. Кроме белорусских композиций в плеере вокалиста Hurts играют треки российских постпанк-групп Motorama, «Буерак», «Труд», «Утро» (сайд-проект Motorama), коллективов из Турции She Past Away и Jakuzi, а также группы Selofan из Греции.

Напомним, что группа Hurts планирует выступить в белорусской столице следующей весной. Британцы объездили весь мир, но Минске следующей весной">делились, что им «еще никто не подпевал так громко», как публика в Минске. Билеты — в продаже.