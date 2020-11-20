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Вы удивитесь, но вокалист Hurts слушает Molchat Doma и другие белорусские группы

20.11.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вокалист популярной британской группы Hurts Тео Хатчкрафт слушает белорусскую музыку. У себя в соцсетях он поделился песнями групп, которые сейчас играют у него в плеере. Среди них — трое белорусов.


Фото: facebook.com/dmitri.bezkorovainyi

В сторис британский музыкант опубликовал актуальный для себя плейлист, где встречаются три белорусские композиции. Это треки «Проспекты» группы Dlina Volny, «Тоска» от Molchat Doma и «Слово» коллектива «Союз» из сборника солидарности Long Play Belarus.

Судя по песенной подборке, Тео из Hurts — фанат постпанка. Кроме белорусских композиций в плеере вокалиста Hurts играют треки российских постпанк-групп Motorama, «Буерак», «Труд», «Утро» (сайд-проект Motorama), коллективов из Турции She Past Away и Jakuzi, а также группы Selofan из Греции.

Напомним, что группа Hurts планирует выступить в белорусской столице следующей весной. Британцы объездили весь мир, но Минске следующей весной">делились, что им «еще никто не подпевал так громко», как публика в Минске. Билеты — в продаже.

Концерт Hurts в Минске

Когда: 27 марта 2021 года, 20.00
Где: Дворец спорта
Сколько: от 44 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Вокалист популярной британской группы Hurts Тео Хатчкрафт слушает белорусскую музыку. У себя в соцсетях он поделился песнями групп, которые сейчас играют у него в...
 
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