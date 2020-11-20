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Появился сайт для поиска близких, задержанных за участие в мирных акциях протеста
Источник материала: Tut.by
Telegam-канал «Списки задержанных»
Сайт расположен по этому
«На данный момент к сайту подключены списки только за ноябрь. Чуть позже добавится сентябрь и октябрь. Сайт в процессе совершенствования, это тестовая версия. Мы решили публиковать на данном этапе, чтобы облегчить вам поиски уже сейчас», —
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