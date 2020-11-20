Появился сайт для поиска близких, задержанных за участие в мирных акциях протеста

Источник материала: Tut.by

Telegam-канал «Списки задержанных» сообщил о запуске сайта, который позволит найти близких, задержанных за участие в мирных акциях протеста.



Скриншот: spiski.live

Сайт расположен по этому адресу . Достаточно ввести фамилию человека в строку, чтобы система показала имя, дату задержания и информацию о его теперешнем местонахождении.

«На данный момент к сайту подключены списки только за ноябрь. Чуть позже добавится сентябрь и октябрь. Сайт в процессе совершенствования, это тестовая версия. Мы решили публиковать на данном этапе, чтобы облегчить вам поиски уже сейчас», — написали создатели сайта.