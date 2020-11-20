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Skoda перенесет производство Superb из Чехии в Словакию

20.11.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благодаря переносу сборки модели Superb следующего поколения с завода в Квасинах на площадку Volkswagen Group в Братиславе (Словакия) Skoda освободит производственные мощности в Чехии.


В настоящее время Skoda наряду с Superb производит на заводе в Квасинах кроссоверы Kodiaq и Karoq. Благодаря освободившимся в связи с релокацией производства Superb мощностям Skoda намерена не только увеличить объемы выпуска популярных «паркетников», но и начать производство еще одной модели. Кроме того, расширение мощностей позволит компании сократить сроки выполнения заказов.

Перенос выпуска Superb будет произведен в рамках реализуемой концерном Volkswagen Group программы «Планирование загрузки производственных мощностей», которая определяет, с конвейеров каких заводов будут сходить определенные модели. Разработка Superb следующего поколения будет проходить, как и прежде, в Чехии, отметили в компании.

Кроме того, впредь Skoda будет отвечать за всю модельную линейку концерна Volkswagen в России и Северной Африке.

 
 
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Благодаря переносу сборки модели Superb следующего поколения с завода в Квасинах на площадку Volkswagen Group в словацкой Братиславе Skoda освободит производственные...
 
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