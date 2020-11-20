|
Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун снова задержан. Он уже отбыл больше 50 суток ареста
Источник материала: Tut.by
Утром 20 ноября в Солигорске был задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Информация об этом
По информации стачкома, Анатолия Бокуна остановил экипаж ГАИ в 7.30 утра, после этого был вызван наряд милиции для конвоирования в РОВД. Протоколов задержания составлено не было. Сейчас Анатолий Бокун находится в РОВД Солигорска. В РОВД Солигорского района изданию Sputnik
Ранее Анатолия Бокуна
Сегодня на «Беларуськалии» рассказали, что на предприятии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун снова задержан. Он уже отбыл больше 50 суток ареста
Сегодня он снова был задержан «в рамках административного процесса».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)