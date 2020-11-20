﻿ Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун снова задержан. Он уже отбыл больше 50 суток ареста. 21.by
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Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун снова задержан. Он уже отбыл больше 50 суток ареста

20.11.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 20 ноября в Солигорске был задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Информация об этом появилась в телеграм-канале стачкома «Беларуськалия», позже ее подтвердили в РОВД Солигорского района.


Фото: vk/saligorskorg

По информации стачкома, Анатолия Бокуна остановил экипаж ГАИ в 7.30 утра, после этого был вызван наряд милиции для конвоирования в РОВД. Протоколов задержания составлено не было. Сейчас Анатолий Бокун находится в РОВД Солигорска. В РОВД Солигорского района изданию Sputnik сообщили, что его «задерживали сегодня утром в рамках административного процесса». Иные подробности пока неизвестны.

Ранее Анатолия Бокуна задерживали 24 августа. Тогда его оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпустили после суда. После этого его задержали 31 августа и присудили 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. 25 сентября Анатолию Бокуну присудили еще 25 суток административного ареста по двум статьям, однако после них на свободу он не вышел, поскольку сразу после ему добавили еще 15 суток.

Сегодня на «Беларуськалии» рассказали, что на предприятии уволены 49 работников, вступивших в стачку.

 
 
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