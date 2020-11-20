ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прикроватные тумбы уже не в моде? Эксперты рассказали, чем их заменить

20.11.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Производители спальных гарнитуров часто предлагают простые и понятные решения: комплекты мебели с кроватью, шкафом, комодом и двумя тумбами. Но не обязательно покупать все предметы мебели из одной коллекции. А традиционную прикроватную тумбу можно и вовсе заменить кофейным столиком или стильным табуретом. Как это сделать красиво и со вкусом, рассказали наши эксперты.


Фото: elledecoration.ru

Интерьеры будущего будут стремиться к простоте, легкости, открытому пространству

Дизайнер интерьера Ольга Купчинская считает, что на сегодняшний день очень актуальна тема излишнего потребления. Эта философия о том, что нужно избавляться от лишних вещей, очищать пространство вокруг себя, сокращать потребление.

— Интерьер — не исключение. Возьмем за небольшой пример спальню, ведь многие по привычке покупают прикроватные тумбочки, не так ли? Почему нет, это удобно и можно много всякого туда сложить. Но далеко не каждый в них что-то складывает, а если складывает, то не так много, верно?

Сейчас мебельные дизайнеры предлагают множественные облегченные варианты прикроватных тумбочек с одной полкой, вовсе открытые и легкие модели. Часто тумбочки и вовсе заменяют прикроватными столиками.

— В таком случае дизайнерский столик уже служит больше декором, интересным элементом всей композиции интерьера, не без потери функции, конечно. На него по-прежнему можно что-то положить, поставить. Но он не будет хранить в себе кучу вещей, которые время от времени нужно перебирать.

По мнению Ольги, интерьеры будущего будут стремиться к простоте, легкости, открытому пространству и меньшему количеству вещей дома. Тумбочки, шкафы, кладовки, гардеробные будут менее загроможденными и будут занимать не так много места.

— Хочу показать такой своего рода эксперимент: как будет выглядеть одна и та же зона в спальне у кровати, где я буду заменять лишь один предмет мебели.


Фото предоставила Ольга Купчинская

Первый вариант — с тумбочкой от TheIdea. В этом интерьере она всего одна, служит дизайнерским красивым мебельным акцентом, с функцией хранения. Ольге этот вариант очень нравится.

— Я решила заменить тумбу столиком легкой конструкции с подносом от Ikea. Сразу стало легче, не правда ли? Не так стильно, но интересно. Столик отлично сочетается со светильником, а удобный поднос можно использовать для завтраков, например.


Фото предоставила Ольга Купчинская

Дальше дизайнер предлагает поиграть с цветом и поставить столик от ZaraHome. Он отлично сочетается с картиной, выглядит легко, светло, нарядно. Бонус — есть место для прогулки котику.


Фото предоставила Ольга Купчинская

Следующий пример — с черным столиком от Zuiver, который по конструкции выглядит очень минималистично. Стильный легкий, на него можно положить книгу, поставить чашку с кофе.


Фото предоставила Ольга Купчинская

— По-моему, все варианты хороши. Но, конечно, последнее слово за вами, ведь вам решать, в чем больше нуждаетесь. Нужно место для хранения или что-то легкое, не загромождающее пространство.

Дизайнер добавляет, что в этот интерьер также прекрасно вписался бы столик из стекла (либо со стеклом), облегченная тумба из дерева и металла (либо только из металла).

— Вариантов масса, если подойти с умом и со вкусом. Легких вам интерьеров и позитивных экспериментов!

Сегодня есть большой выбор прикроватных тумб, которые кардинально отличаются от традиционных приставных

Дизайнер интерьера Диана Перепелица, арт-директор студии Dking, согласна с тем, что прикроватная тумба всегда была незаменимым элементом мебели в спальне, независимо от метража комнаты. Ведь всегда нужно куда-то положить телефон или поставить будильник в ближайшем радиусе.

— Но сегодня есть большой выбор прикроватных тумб, которые кардинально отличаются от традиционных приставных (с распашными или выдвижными системами хранения). Благодаря современным вариантам можно отлично разнообразить интерьер.

Диана объясняет: с помощью нестандартных форм и материалов прикроватные тумбы можно легко использовать как акцент в зоне отдыха.


Фото предоставлено студией Dking

Чтобы достигнуть эффекта легкости в небольшой спальне, можно использовать нейтральные подвесные тумбы, разнообразить которые можно асимметрией в виде туалетного столика. Такой вариант смотрится интересно и не перегружает пространство.


Фото предоставлено студией Dking

В современных интерьерах подвесные тумбы могут служить продолжением изголовья кровати, такие варианты смотрятся стильно и лаконично. А для большего эффекта можно использовать подсветку за изголовьем.


Фото предоставлено студией Dking

Лаконичный интерьер спальни есть возможность оживить благодаря одной эффектной детали — небольшому журнальному столику у кровати. Плюсом таких столиков является то, что их можно легко перенести и использовать в другой части дома.


Фото предоставлено студией Dking

В интерьерах в скандинавском стиле также можно проследить тенденцию исключения обычных прикроватных тумб. Вместо них стали использовать высокие журнальные столики из натуральных материалов.

— Такой вариант отлично подойдет для романтических завтраков!


Фото предоставлено студией Dking

Традиционная тумба вряд ли поможет разнообразить интерьер

Дизайнер интерьера Анастасия Гвоздь считает: традиционная тумба вряд ли поможет разнообразить интерьер. Поэтому эксперт предлагает интересную альтернативу — журнальный столик.

— Именно он послужит декором для вашего интерьера и не будет визуально загромождать пространство.

На журнальный столик можно поставить настольную лампу, вазу с цветами, положить на ночь телефон или очки. А самое главное — можно играть формами и дизайном, это будет выглядеть очень стильно.


Фото предоставила Анастасия Гвоздь

В качестве примера Анастасия приводит интерьер детской комнаты, где вместо тумбы стоит прикроватный столик сложной геометрической формы и яркого цвета.

— Здесь у него не только функциональная роль, он выступает и как декоративный элемент.

Любителям винтажа дизайнер рекомендует поставить старинный чемодан, приделав к нему ножки.

— Получится очень оригинально и атмосферно.


Фото предоставила Анастасия Гвоздь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для тех, кто не хочет покупать готовый спальный гарнитур, дизайнеры предлагают альтернативные варианты прикроватных тумбочек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: Дело по факту убийства Бондаренко так и не заведено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика