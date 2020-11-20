Прикроватные тумбы уже не в моде? Эксперты рассказали, чем их заменить

Источник материала: Tut.by

Производители спальных гарнитуров часто предлагают простые и понятные решения: комплекты мебели с кроватью, шкафом, комодом и двумя тумбами. Но не обязательно покупать все предметы мебели из одной коллекции. А традиционную прикроватную тумбу можно и вовсе заменить кофейным столиком или стильным табуретом. Как это сделать красиво и со вкусом, рассказали наши эксперты.



Фото: elledecoration.ru

Интерьеры будущего будут стремиться к простоте, легкости, открытому пространству

Дизайнер интерьера Ольга Купчинская считает, что на сегодняшний день очень актуальна тема излишнего потребления. Эта философия о том, что нужно избавляться от лишних вещей, очищать пространство вокруг себя, сокращать потребление.

— Интерьер — не исключение. Возьмем за небольшой пример спальню, ведь многие по привычке покупают прикроватные тумбочки, не так ли? Почему нет, это удобно и можно много всякого туда сложить. Но далеко не каждый в них что-то складывает, а если складывает, то не так много, верно?

Сейчас мебельные дизайнеры предлагают множественные облегченные варианты прикроватных тумбочек с одной полкой, вовсе открытые и легкие модели. Часто тумбочки и вовсе заменяют прикроватными столиками.

— В таком случае дизайнерский столик уже служит больше декором, интересным элементом всей композиции интерьера, не без потери функции, конечно. На него по-прежнему можно что-то положить, поставить. Но он не будет хранить в себе кучу вещей, которые время от времени нужно перебирать.

По мнению Ольги, интерьеры будущего будут стремиться к простоте, легкости, открытому пространству и меньшему количеству вещей дома. Тумбочки, шкафы, кладовки, гардеробные будут менее загроможденными и будут занимать не так много места.

— Хочу показать такой своего рода эксперимент: как будет выглядеть одна и та же зона в спальне у кровати, где я буду заменять лишь один предмет мебели.



Фото предоставила Ольга Купчинская

Первый вариант — с тумбочкой от TheIdea. В этом интерьере она всего одна, служит дизайнерским красивым мебельным акцентом, с функцией хранения. Ольге этот вариант очень нравится.

— Я решила заменить тумбу столиком легкой конструкции с подносом от Ikea. Сразу стало легче, не правда ли? Не так стильно, но интересно. Столик отлично сочетается со светильником, а удобный поднос можно использовать для завтраков, например.



Фото предоставила Ольга Купчинская

Дальше дизайнер предлагает поиграть с цветом и поставить столик от ZaraHome. Он отлично сочетается с картиной, выглядит легко, светло, нарядно. Бонус — есть место для прогулки котику.



Фото предоставила Ольга Купчинская

Следующий пример — с черным столиком от Zuiver, который по конструкции выглядит очень минималистично. Стильный легкий, на него можно положить книгу, поставить чашку с кофе.



Фото предоставила Ольга Купчинская

— По-моему, все варианты хороши. Но, конечно, последнее слово за вами, ведь вам решать, в чем больше нуждаетесь. Нужно место для хранения или что-то легкое, не загромождающее пространство.

Дизайнер добавляет, что в этот интерьер также прекрасно вписался бы столик из стекла (либо со стеклом), облегченная тумба из дерева и металла (либо только из металла).

— Вариантов масса, если подойти с умом и со вкусом. Легких вам интерьеров и позитивных экспериментов!

Сегодня есть большой выбор прикроватных тумб, которые кардинально отличаются от традиционных приставных

Дизайнер интерьера Диана Перепелица, арт-директор студии Dking, согласна с тем, что прикроватная тумба всегда была незаменимым элементом мебели в спальне, независимо от метража комнаты. Ведь всегда нужно куда-то положить телефон или поставить будильник в ближайшем радиусе.

— Но сегодня есть большой выбор прикроватных тумб, которые кардинально отличаются от традиционных приставных (с распашными или выдвижными системами хранения). Благодаря современным вариантам можно отлично разнообразить интерьер.

Диана объясняет: с помощью нестандартных форм и материалов прикроватные тумбы можно легко использовать как акцент в зоне отдыха.



Фото предоставлено студией Dking

Чтобы достигнуть эффекта легкости в небольшой спальне, можно использовать нейтральные подвесные тумбы, разнообразить которые можно асимметрией в виде туалетного столика. Такой вариант смотрится интересно и не перегружает пространство.



Фото предоставлено студией Dking

В современных интерьерах подвесные тумбы могут служить продолжением изголовья кровати, такие варианты смотрятся стильно и лаконично. А для большего эффекта можно использовать подсветку за изголовьем.



Фото предоставлено студией Dking

Лаконичный интерьер спальни есть возможность оживить благодаря одной эффектной детали — небольшому журнальному столику у кровати. Плюсом таких столиков является то, что их можно легко перенести и использовать в другой части дома.



Фото предоставлено студией Dking

В интерьерах в скандинавском стиле также можно проследить тенденцию исключения обычных прикроватных тумб. Вместо них стали использовать высокие журнальные столики из натуральных материалов.

— Такой вариант отлично подойдет для романтических завтраков!



Фото предоставлено студией Dking

Традиционная тумба вряд ли поможет разнообразить интерьер

Дизайнер интерьера Анастасия Гвоздь считает: традиционная тумба вряд ли поможет разнообразить интерьер. Поэтому эксперт предлагает интересную альтернативу — журнальный столик.

— Именно он послужит декором для вашего интерьера и не будет визуально загромождать пространство.

На журнальный столик можно поставить настольную лампу, вазу с цветами, положить на ночь телефон или очки. А самое главное — можно играть формами и дизайном, это будет выглядеть очень стильно.



Фото предоставила Анастасия Гвоздь

В качестве примера Анастасия приводит интерьер детской комнаты, где вместо тумбы стоит прикроватный столик сложной геометрической формы и яркого цвета.

— Здесь у него не только функциональная роль, он выступает и как декоративный элемент.

Любителям винтажа дизайнер рекомендует поставить старинный чемодан, приделав к нему ножки.

— Получится очень оригинально и атмосферно.



Фото предоставила Анастасия Гвоздь