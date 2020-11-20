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Лукашенко о реформах и приватизации: мы пошли другим путем, социалистическим

20.11.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко отметил, что Беларусь, несмотря на то, что «некоторые предлагают реформы и перемены», пошла своим путем – социалистическим.

«Некоторые нам предлагают перемены и реформы – это не надо, продадим. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило», – сказал он, передает БелТА.

По словам Александра Лукашенко, ему доложили, что «Гомсельмаш» за полтора года в три раза сократил складские запасы.

Он отметил, что разгрузка складов на сегодня очень важна, так как, по его словам, «разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад работаем».

«Премьера спрашиваю, он меня информирует, какой процент разгрузки складов. Положительный. Но им не надо объективной картины», – сказал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко отметил, что Беларусь, несмотря на то, что «некоторые предлагают реформы и перемены», пошла своим путем – социалистическим.
 
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