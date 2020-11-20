Власти Беларуси внедряют свою версию убийства Бондаренко

Источник материала: АФН

Слитые в сеть телефонные разговоры якобы Эйсмонт, Баскова, Шакуры являются частью версии о гибели Романа Бондаренко, которую внедряют власти. ОБ этом сегодня обмолвился Лукашенко, как обычно поторопившись с раскрытием информации.

"Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о сливах и фейках в телеграм-каналах.

Пенсионер утверждает, что эти вбросы делаются специально в преддверии очередного воскресенья.

"Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики, он православный, чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей", - продолжает Лукашенко продвигать свой сценарий существования жизни на планете.

"Не получилось, семья отказалась. А как? Надо что-то вбросить. Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде - что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно", - закончил Лукашенко свой ответ интригой в стиле ситкомов.