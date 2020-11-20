Киргизия ввела запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции

Источник материала: АФН

Власти Киргизии ввели временный запрет на вывоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского правительства, передает ТАСС.

"В целях недопущения критического недостатка и обеспечения национальной, в том числе продовольственной, безопасности населения республики принято постановление правительства о введении запрета на вывоз определенных видов сельскохозяйственных товаров из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, решение было принято "с учетом текущей эпидемической ситуации в стране". "Указанный запрет действует в течение шести месяцев и не распространяется на реэкспортную, транзитную и гуманитарную продукции", - подчеркивается в сообщении.

В перечень запрещенных к вывозу видов продукции включены, в частности, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, пшеница, ячмень, кукуруза, рис, растительное масло, пшеничная мука, сахар, яйца, йодированная соль, а также корма для домашних животных.