В правительстве и парламенте решают возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком

Источник материала: Onliner

Выступая сегодня перед работниками «Гомсельмаша», Александр Лукашенко рассказал о том, что готовятся изменения в систему поддержки многодетных семей. Говорил про адресность, сокращение отпуска по уходу, 10 тысяч долларов... Темой поручено заняться правительству и депутатам, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко спросили, как он относится к идее сократить рабочий день для одного из многодетных родителей до 7 часов — вместо действующей сейчас нормы о дополнительном выходном в неделю. Он стал отвечать: «Самая большая проблема для нас сегодня — это не „Гомсельмаш“ и даже не „ковид“-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим. Самая большая проблема — это население. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека».

Объяснил, что есть программа «Семейный капитал», она хорошо себя зарекомендовала, после первых четырех лет ее действие продлевали, а сейчас планируется сделать постоянной: «Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги — по $10 тыс. на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции».

Лукашенко также считает важным обсудить сокращение отпуска по уходу за ребенком. Напомнил, что сейчас этот отпуск в Беларуси длится до 3 лет и является одним из самых продолжительных в мире.

«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.