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Календари с изображением Путина хит продаж в Японии 5 лет подряд – видео

20.11.2020 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Поклонники президента России Владимира Путина в Японии снова получили возможность видеть российского лидера - розничная компания Loft по просьбам покупателей выпустила три новые линейки календарей на 2021 год.

Каждый месяц японцы будут видеть очередную культовую фотографию президента России. На страницах - Путин в деловых костюмах и неофициальных образах: на природе, с животными, во время занятий спортом.

Настенные, кольцевые и настольные календари с изображением российского лидера поступают в продажу уже пятый год подряд. Сотрудники магазинов отмечают, что товар популярен среди молодежи, особенно среди девушек.

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Российский президент пользуется популярностью среди японцев, календари с его изображениями - хиты продаж. Смотрите на видео, какие фото туда вошли.
 
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