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Фетисов высказался о возможном переносе ЧМ-2021 из Минска в Москву
Источник материала: Tut.by
Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что чемпионат мира
ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сообщалось, что игры могут перенести из Беларуси в Москву.
«Что-то непонятное происходит. Зачем нам чемпионат без зрителей? Это тоже одна из тем. А если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст – мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против. Время считать деньги.
С другой стороны, это вариант выстроить отношения с международной федерацией, прийти на выручку. Не знаю… Нужно думать, что важнее», – сказал Фетисов.
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«Время считать деньги. Нужно взвешивать все за и против».
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