Пьяный «повторник» на Lada врезался в столб на улице Свердлова

Источник материала: Tut.by

Пьяный «повторник» врезался в столб на столичной улице Свердлова, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. В ГАИ поступило сообщение от водителя о том, что в районе улицы Зыбицкая за руль Lada садится мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Инспекторы обнаружили водителя на улице Свердлова, где он врезался в столб.

Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало более двух промилле алкоголя.

На водителя инспекторы составили административные протоколы, а автомобиль доставили на штрафстоянку. Также выяснилось, что в январе 2020-го мужчина уже был лишен прав за «пьяную» езду, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.