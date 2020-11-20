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В ожидании отвязки от дорожного налога. Техосмотр проходит всего 14 процентов автомобилей

20.11.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе-октябре этого года количество автомобилей, прошедших техосмотр, сократилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 36,7 процента. Такие данные сообщил УП «Белтехосмотр».


По официальным данным, за январь-октябрь текущего года выдано всего 619 919 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 36,7% меньше аналогичного показателя 2019 года, когда было выдано 979 620 разрешений (1 150 208 разрешений за весь 2019 год). Отметим, что, по данным за 2019 год, в Беларуси было зарегистрировано 4 384 870 транспортных средств.

Постепенное падение наблюдается с 2015 года. Напомним, что так называемый дорожный налог был введен в 2014 году и был привязан к техосмотру. Пока не уплатишь налог, заветный талон техосмотра не получишь. Это вызвало медленный, но стабильный спад количества автомобилистов, проходящих техосмотр.


В таблице приведены данные за 10 месяцев (январь-октябрь) 2020 года

По подсчетам УП «Белтехосмотр», на данный момент всего около 14 процентов из общего количества зарегистрированных транспортных средств проходит техосмотр. Еще в конце февраля этого года назывались оценочные цифры, по которым без ТО ездит каждый второй автомобиль.

Напомним, автомобилистам уже не первый раз обещают, что дорожный налог отвяжут от техосмотра. Дискуссии на эту тему идут уже несколько лет. Правительство подготовило проект указа по этому поводу, на этой неделе вопрос рассматривали на совещании во Дворце независимости, однако окончательного решения принято не было: Александр Лукашенко поручил определиться с этим правительству и парламенту.

Премьер-министр Роман Головченко заверил, что «будем делать все это оперативно, потому что основная работа по вычленению наиболее приемлемых вариантов уже проделана. Надо только еще раз их обсудить, чтобы свериться с народом».

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В январе-октябре этого года количество автомобилей, прошедших техосмотр, сократилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 36,7 процента. Такие данные...
 
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