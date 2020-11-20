Лукашенко: «Важно обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут пересмотреть продолжительность декретного отпуска. Александр Лукашенко «считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире», сообщает его пресс-служба. Одновременно с этим Лукашенко также заявил, что «если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине». Лукашенко также заявил, что семейный капитал могут сделать постоянным, «мы будем находить эти деньги — по 10 тысяч на каждого ребеночка после рождения двоих детей». Но здесь есть важный нюанс: с этого года его выплачивают в рублях — 22 500, что по официальному курсу Нацбанка на 20 ноября составляет около 8816 долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — сказал Александр Лукашенко во время визита на «Гомсельмаш».

Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить декретный отпуск на один год предложил еще в 2016 году Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Впоследствии несколько раз чиновники и парламентарии то опровергали такую возможность, то говорили о ее экономической целесообразности.

В Минтруда в июне 2018 года отмечали , что декретный отпуск не намерены сокращать, «несмотря на то, что во многих странах он значительно короче, чем у нас». В июле этого года в ведомстве подтвердили , что сокращение отпуска по уходу за ребенком в ближайшее время не планируется.

В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.

Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.

«Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине»

«Самая большая проблема для нас сегодня — это не „Гомсельмаш“ и даже не ковид-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим, — сказал Лукашенко. — Самая большая проблема — это население. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека».

Лукашенко также высказался о программе «семейный капитал». По его мнению, она хорошо себя зарекомендовала, поэтому после первых четырех лет ее действие уже продлевали, а сейчас планируется сделать ее постоянной, передает пресс-служба Лукашенко. «Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги — по 10 тысяч на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», — заметил Александр Лукашенко.

Здесь важно уточнить, что семейный капитал составлял 10 тысяч долларов до этого года. А с 2020-го — 22 500 рублей. При официальном курсе курсе доллара на 20 ноября в 2,5522 рубля его размер в пересчете в американскую валюту составляет около 8816 долларов. Для сравнения: на начало этого года в пересчете в американскую валюту сумма по курсу Нацбанка составляла около 10 670 долларов (на 1 января официальный курс доллара был 2,1085 рубля). То есть из-за девальвации белорусского рубля в долларовом выражении размер семейного капитала сократился.

Лукашенко подчеркнул, что вопросы поддержки многодетных семей будут комплексно рассмотрены на уровне правительства и парламента, чтобы принять решение, как изменять данную систему в будущем, один из важных вопросов — адресность такой помощи и ее целевое использование, передает пресс-служба Лукашенко.