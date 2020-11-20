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Лукашенко: «Важно обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком»
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут пересмотреть продолжительность декретного отпуска. Александр Лукашенко «считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире»,
«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — сказал Александр Лукашенко во время визита на «Гомсельмаш».
Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить декретный отпуск на один год
В Минтруда в июне 2018 года
В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.
Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.
«Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине»
«Самая большая проблема для нас сегодня — это не „Гомсельмаш“ и даже не ковид-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим, — сказал Лукашенко. — Самая большая проблема — это население. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека».
Лукашенко также высказался о программе «семейный капитал». По его мнению, она хорошо себя зарекомендовала, поэтому после первых четырех лет ее действие уже продлевали, а сейчас планируется сделать ее постоянной, передает пресс-служба Лукашенко. «Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги — по 10 тысяч на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», — заметил Александр Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что вопросы поддержки многодетных семей будут комплексно рассмотрены на уровне правительства и парламента, чтобы принять решение, как изменять данную систему в будущем, один из важных вопросов — адресность такой помощи и ее целевое использование, передает пресс-служба Лукашенко.
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Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет.
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