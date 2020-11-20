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Шеф-повар назвал простые правила хранения зелени дома

20.11.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зелень часто продается большими пучками, и не всегда нам нужно использовать за раз все купленное. Как правильно хранить петрушку, кинзу, укроп и не только? Спросили у шеф-повара Томмазо Д`Амато. Он назвал целых четыре способа, как сохранить зелень свежей.

  • Томмазо Д`Амато Шеф-повар

Томмазо говорит, что по возможности надо стараться покупать столько зелени, сколько вам нужно. Это главное правило. Максимум — такое количество продуктов, чтобы использовать все в ближайшие два дня.

Но рассмотрим такую ситуацию, когда лишняя зелень все-таки осталась. Как сохранить ее свежей?

1. На бумажных полотенцах

— Хранить зелень в холодильнике нужно в отделе, который предназначен специально для овощей — обычно он внизу и сейчас есть во всех моделях. Дома я так и делаю, — рассказывает шеф-повар. — Перед тем, как зелень положить в холодильник, я ее немного очищаю от корней и нижних листьев, мою и кладу на влажные бумажные полотенца.

Таким образом она не высушится и сохранит свои сочность и вид.

2. В контейнере с плотной крышкой

— Еще один вариант — положите зелень в контейнер и плотно закройте. Через некоторое время в холодильнике внутри контейнера образуется конденсат: хорошие условия для хранения зелени, — объясняет специалист. — Особенно хорош этот способ для ароматических трав — розмарина, тимьяна, шалфея.

3. В стакане с водой

Сохранить свои качества зелень может и в стакане с водой. Поставьте ее туда, как букет в вазу. Но перед тем, как конструкцию отправить в холодильник, укройте зелень сверху.

— Дверь в холодильнике часто открывается и закрывается, внутрь все равно попадает хоть чуть-чуть воздуха. Это сушит продукты, — поясняет шеф-повар. — Чтобы снизить этот эффект, и нужно укрыть верх зелени.


Фото: Markus Spiske, unsplash.com

Для спаржи Томмазо рекомендует только такой способ: этот продукт должен храниться не лежа, а в вертикальном положении. Спаржа будет забирать воду из стакана и сможет простоять в холодильнике даже до двух недель.

Петрушка, кинза и укроп таким способом «доживают» до 7−10 дней, говорит шеф-повар. Но желательно каждый день менять воду в стакане.

4. Или просто в пакете

Хранить зелень в полиэтиленовом пакете или под пищевой пленкой — тоже нормальный вариант. Томмазо поясняет: здесь принцип такой же, как и с контейнером. Важно только плотно закрыть пакет, чтобы внутри образовывался конденсат.

А вот что делать точно не надо

Шеф-повар отмечает, что хуже всего — просто бросить в холодильник открытый пакет с зеленью. Так она станет сухой очень быстро, а то и вовсе испортится.

— И никогда не храните все виды зелени вместе. Обязательно нужно разделять ее по виду: петрушка отдельно, шпинат отдельно, кинза отдельно, — рекомендует шеф-повар. — Это обусловлено тем, что у разных сортов зелени разный срок хранения. Есть та, что портится буквально на второй день (например базилик), а есть та, которая выдержит больше (салаты ромен и латук). Если положить все в одну емкость, то «долгоиграющая» зелень испортится так же быстро, как и та, что «умирает» за пару дней.

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Чтобы сохранить зелень свежей в холодильнике, недостаточно просто ее туда положить. Спросили у шеф-повара, какие есть секреты хранения. Их четыре.
 
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