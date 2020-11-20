Кто снял ролик о «русской кибердеревне», который разошелся в Сети

Источник материала: Tut.by

19 ноября, в день, когда должна была выйти игра Cyberpunk 2077 (ее перенесли на декабрь), на YouTube появился почти пятиминутный ролик в формате мокьюментари «Русская кибердеревня», где главный герой, фермер Николай из Рязанской области, записывает на ломаном английском видеоблог о своем хозяйстве. Издание TJournal поговорило с автором.

В видео декорации российской деревни пересекаются с киберпанком: молоко доят андроиды компании Izhevsk Dynamics, почту развозят летающие вагоны «Почты России», за теплицами следят дроны, а разрушенные исторические здания «восстанавливают» с помощью голограмм. Периодически звучит стилизованная русская народная песня со словами вроде «На земле сидел андроид, опустивши голову. Отчего тоскует робот? От апгрейда нового».

«Говорят, что Россия — технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit», — гласит описание ролика.

Короткометражка быстро разошлась в соцсетях, и TJ поговорил с ее сценаристом и режиссером Сергеем Васильевым. Тот рассказал, что все началось с короткого ролика про роботов-рабочих, который он делал весной во время карантина. Сергей понял, как лучше снимать людей, чтобы потом их было удобно заменять на роботов. С тех пор у него возникла идея сделать что-то подобное, но со связным единым повествованием.

— Мы обсуждали идеи со старшим коллегой и товарищем Ильей Шутовым, и в ходе одного из разговоров прозвучало что-то вроде «снятся ли кибердояркам электрокоровы?», — рассказал Сергей. — Эта мысль засела у меня в голове, и я решил соединить фактуру русской деревни и киберпанка. Изначально идея была просто поехать на какую-нибудь ферму, поснимать документальные кадры, а потом сделать графику на том материале, что есть. Но потом мы решили съездить на разведку. Моя коллега Варвара Ермолаева как раз по случайности была на одной из ферм, и когда мы увидели фотографии с локации, то поняли — эта ферма то, что нужно.

В скором времени мы побывали на ферме (село Кисьва под Рязанью) и нам устроили экскурсию хозяева — Илья и Каролина. Они рассказали свою историю, как переехали из Москвы и начали свое дело, с какими трудностями приходится сталкиваться и почему они выбрали такой образ жизни (довольно нетипично). Мы имели возможность понаблюдать, как проходит день работы в поле, как работают с животными. Оператор Роман Коробко снял фоторепортаж, который мы использовали в дальнейшем для подготовки.

После этого я написал сценарий, где в целом оставил рассказ как есть — фермер ходит по ферме с оператором и показывает городскому жителю (вроде меня), как что устроено. Но долгую дорогу до Москвы заменил на двухлетний полет к Марсу, ломающийся трактор — на атомный комбайн.

Формат мокьюментари хорош тем, что позволяет довольно легко увязать, казалось бы, разрозненные гэги и сценки в одну связную историю, а личное отношение персонажа к происходящему создает комический эффект. Он говорит о фантастических объектах как о самом себе разумеющемся, мимоходом, что придает убедительности.

По словам Сергея, работа над видео длилась с июля по середину ноября. В общей сложности над графикой трудились 25 человек. Главную роль исполнил актер и соавтор передачи «От Винта» Сергей Чихачев, с которым Васильев знаком еще со времен работы над дипломным проектом режиссера Игоря Короткого «Деструкторы».

Песню в стиле «русский киберфолк» исполнили профессиональные исполнительницы народных песен — среди них был коллектив «Ваня» . Текст написал Антон Копенкин. Причем, отмечает Сергей, довольно забавно, что на форуме 9gag англоязычная публика пытается перевести песню.

На вопрос, есть ли у Васильева своя компания, он отвечает следующее:

— Мы — творческое объединение энтузиастов. Это не компания или агентство, а коллеги и товарищи, с которыми мы в разное время работали на теле- и кинопроектах, в студиях визуальных эффектов и таким образом познакомились. Мы периодически собираемся и делаем короткометражки (предыдущая работа — «И тут он открывает глаза» ).

Если проект Сергея birchpunk будет интересен зрителям, то команда планирует выпускать и дальше ролики в той же вселенной.