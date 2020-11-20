Правозащитники: в ноябре более 1,3 тысяч человек арестованы за участие в акциях

Источник материала: Ежедневник

Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста с 1 по 18 ноября, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна"

"С 1 по 18 ноября в Беларуси вынесено 1325 административных постановлений об аресте, 520 человек получили штрафы на сумму 9510 базовых величин (почти 256, 8 тыс. – ред.). Всего участники акций протеста получили 16559 суток ареста, что в сумме составляет 46 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего участники акций протеста получили 16559 суток ареста, что в сумме составляет 46 лет.

Кроме того, правозащитникам известно о более чем 500 фигурантах уголовных дел, связанных с президентскими выборами и протестами в республике. По данным "Весны", с начала президентской избирательной кампании, за шесть месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.