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Правозащитники: в ноябре более 1,3 тысяч человек арестованы за участие в акциях

20.11.2020 14:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста с 1 по 18 ноября, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна"

"С 1 по 18 ноября в Беларуси вынесено 1325 административных постановлений об аресте, 520 человек получили штрафы на сумму 9510 базовых величин (почти 256, 8 тыс. – ред.). Всего участники акций протеста получили 16559 суток ареста, что в сумме составляет 46 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего участники акций протеста получили 16559 суток ареста, что в сумме составляет 46 лет.

Кроме того, правозащитникам известно о более чем 500 фигурантах уголовных дел, связанных с президентскими выборами и протестами в республике. По данным "Весны", с начала президентской избирательной кампании, за шесть месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.

 
 
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Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста с 1 по 18 ноября, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна"
 
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