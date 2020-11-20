Будут подозревать и бояться друг друга. Режим потерял внутренний баланс?

Источник материала: Ежедневник

фото: kyky.org

В сеть попала очередная запись телефонного разговора. На сей раз – между людьми, голоса которых похожи на голоса Натальи Эйсмонт и Дмитрия Баскова. Обозреватель Артем Шрайбман - о том, что может означать второй за сутки слив.

Уже скандально известная запись разговора на телеграм-канале, который нельзя называть, — это конечно феерия. Она дает много антропологических ответов на вопросы, кем страна управляется и почему она оказалась в такой ситуации. И дает их лучше, чем любая аналитика.



Но за трэшем с массандрой и ленточками многие не обратили внимание на более важный сюжет. Мало того, что какая-то спецслужба пишет разговоры высших должностных и приближенных к первому лиц (что мы все понимали), так еще и сливает их в канал, только что признанный этим же государством то ли террористическим, то ли экстремистским.



Из аудио мы в общем-то не узнали ничего сильно порочащего про Баскова. Наоборот, в первой серии они с коллегой намекают, что передали Бондаренко омоновцам, пока он был еще цел и жив. То есть переводят стрелки на МВД, которое таким раскладом будет не слишком довольно после того, как выставляло людей охранять этих любителей посрезать ленты.



Там же фигурировала «Наташа», которая помогала разруливать вопрос. Во втором аудио «Наташа» уже главная героиня, и именно ее обе пленки выставляют в неприглядном свете.



Пока самой убедительной мне кажется версия, что какая-то из спецслужб недовольна Натальей настолько, что начала топить и позорить ее в публичном поле. Возможно, это борьба за доступ к телу, возможно - что-то другое.



Представить, что это делает какой-то майор-диссидент, я не могу. Вычислить его для руководства – полдня работы. Значит решение принималось на уровне руководства какой-то из спецслужб. Версии три – КГБ, ОАЦ или президентская Служба безопасности. Все они имеют право на оперативно-розыскную деятельность, включая прослушку.



Версии про ФСБ или самого Баскова не отвечают на вопросы – зачем оно им. Для первых – мелковато, для второго – риск потерять вообще все.



Если моя версия верна, то это проявление очень серьезного бурления в системе. Внутри накопилась куча взаимного недоверия и конкуренции. Протесты обострили эти трения. После сливов аудио будут еще больше друг друга подозревать и бояться.



А дальше будет только хуже. Система вышла из прежнего внутреннего баланса и ищет новый, в котором может не оказаться места многим прежде важным людям.

Артем Шрайбман