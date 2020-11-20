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Минздрав ограничил цены на тесты по COVID-19. Сколько стоит?
Источник материала: Myfin
Данные тарифы включают стоимость исследования, манипуляций, необходимых для проведения лабораторной диагностики, используемых материалов и реагентов.
Предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике составляют:
Что в итоге?
Документ 20 ноября официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.
Источник: Myfin.by
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Минздрав Беларуси определил предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом. Это предусмотрено...
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