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Минздрав ограничил цены на тесты по COVID-19. Сколько стоит?

20.11.2020 14:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: airport.by

Данные тарифы включают стоимость исследования, манипуляций, необходимых для проведения лабораторной диагностики, используемых материалов и реагентов.

Предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике составляют:

  • исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) - 53 рубля,
  • исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG с использованием экспресс-тестов - 31,5 рубля,
  • на определение иммуноглобулинов IgM и IgG методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа - 37,5 рубля.

Что в итоге?

Документ 20 ноября официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Источник: Myfin.by
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Минздрав Беларуси определил предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом. Это предусмотрено...
 
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