Независимые профсоюзы вышли из спячки с заявлением о создании стачечного комитета

Источник материала: АФН

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук выступил с заявлением о необходимости срочного создания Национального стачечного комитета.

"Параллельно с созданием стачечных комитетов на предприятиях нам необходимо как можно быстрее, в ближайшие 2-3 дня, создать Национальный стачечный комитет (НСК). И от его имени вступить в прямой диалог с властными структурами о транзите власти в стране. Ситуация находится в критической точке, властные структуры парализованы и не могут принимать решений, Лукашенко ни под каким предлогом не хочет признавать, что народ окончательно и бесповоротно отказал ему в доверии и требует немедленного ухода», - заявил Ярошук.

«Возникла чрезвычайно опасная для страны ситуация двоевластия. Её надо как можно быстрее разрешить и сделать шаг по выходу из острого политического кризиса. И мы с вами, рабочие, вступившие в бессрочную забастовку, организованные в стачечные комитеты на предприятиях, единственные, кто может это сделать», - цитирует Ярошука Белорусский партизан.

По его словам, независимые профсоюзы страны уже приступили к созданию стачечных комитетов на своих предприятиях. В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завод "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ" создадут свои стачкомы.

«То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет. Можно эту работу вести параллельно и, не дожидаясь создания стачкома, делегировать своего представителя в НСК. Я и мои коллеги из Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) берём на себя роль координаторов создания НСК», - заявил Ярошук.