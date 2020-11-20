Лукашенко утверждает, что он не фашист

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня заявил, что ре может быть фашистом, поскольку не является ярым националистом.

"Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, - каждый должен найти свою дорогу к храму», - сказал сегодня Лукашенко, отвечая на злободневные вопросы среди складских запасов Гомсельмаша.

«Поэтому я не националист, а фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», - отмахнулся пенсионер.

Отвечая на вопрос о других лозунгах, используемых оппозицией на акциях протеста, Лукашенко заявил: «Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги».

Но сходу спохватился: «Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет».

Вопросах о лозунгах на протестах так и остался без ответа.