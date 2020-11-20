Полураспад режима Лукашенко

iSANS прокомментировали слив телефонных разговоров людей, голоса которых очень напоминают тех, кто входит в число близкого окружения Лукашенко. Экспертыпрокомментировали слив телефонных разговоров людей, голоса которых очень напоминают тех, кто входит в число близкого окружения Лукашенко.





По якобы «перехваченному» разговору Шакуты и Баскова, которых называют главными подозреваемыми в похищении и убийстве Ромы Бондаренко. В Беларуси НЕТ возможности перехватить телефонный разговор, если:





а) он не записан как намеренный вброс КГБ/МВД;

б) он не записан и слит намеренно самими участниками разговора для формирования нужной им повестки.





Задача одна — при полной поддержке «администрации президента» и госпропаганды формировать мнение, что ответственность за убийство Ромы Бондаренко лежит не на двух личных друзьях клана Лукашенко, а на безымянных «омоновцах», которых, конечно, никто не будет искать.





К опубликованным «переговорам» стоит относиться так же, как к заявлению, которое Басков сделал через сайт федерации хоккея через пять дней после публикации видео с ним на месте похищения Ромы.





У титушек Лукашенко уже горит земля под ногами и сейчас они будут делать всё, чтобы убедить мир в том, что они «не трогали, а просто смотрели». При этом совершенно обратная логика у действий силовиков, которые в панике пытаются уничтожить улики и факты, доказывающие виновность Шакуты и Баскова.





Три факта:





• За всеми передвижениями семьи Ромы после его убийства следит аж 20 человек «наружки»;





• На доктора, который опубликовал документы, подтверждающие, что в момент убийства Рома был трезв, завели уголовное дело;





• Журналистку tut.by Катерину Борисевич, которая готовила материалы об убийстве Ромы, похитили наёмники Лукашенко.





Через пару недель всей «вертикали» и близким к ней бизнесменам придётся с болью осознать, что любая связь с Лукашенко — крест на будущем, карьере, и часто, свободе.





США сформировали жёсткую позицию по Беларуси. По результатам доклада «Московского механизма» ОБСЕ и формулировкам «Акта о демократии в Беларуси» не только Баскову и Шакуте, но и всем «друзьям» семьи Лукашенко придётся смириться с фактом, что все они станут объектами международной системы правосудия.







