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Поддержка талантов: в Беларуси в 2021 году появится детский технопарк
20.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В следующем году в Минске появится Национальный детский технопарк. Это будет площадка для одаренных и талантливых детей и молодежи. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Александры Кулаковой.
Программы, по которым будет работать Национальный детский парк, составлялись, исходя из новых веяний и тенденций. Детям предложат аэрокосмические, компьютерные, лазерные технологии, «зеленую химию» и робототехнику.
Всего будут работать более десятка инновационных лабораторий. Возраст учеников разный. Ведь важно выявлять таланты на разных этапах – от дошкольного до периода после школы. В вузах открыты свои
В рамках проекта студенты писали научные работы, участвовали в семинарах. Так, в перспективном кадровом резерве в Академии управления при президенте состоят почти 1400 человек.
В 1996 году в Беларуси созданы специальные фонды президента по поддержке талантливых детей и молодежи. За время их существования более 20 тысяч человек получили премии, стипендии и материальную помощь.
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Это будет площадка для одаренных и талантливых детей и молодежи.
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