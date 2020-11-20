Поддержка талантов: в Беларуси в 2021 году появится детский технопарк

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В следующем году в Минске появится Национальный детский технопарк. Это будет площадка для одаренных и талантливых детей и молодежи. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Александры Кулаковой.

Программы, по которым будет работать Национальный детский парк, составлялись, исходя из новых веяний и тенденций. Детям предложат аэрокосмические, компьютерные, лазерные технологии, «зеленую химию» и робототехнику.

Всего будут работать более десятка инновационных лабораторий. Возраст учеников разный. Ведь важно выявлять таланты на разных этапах – от дошкольного до периода после школы. В вузах открыты свои площадки для работы с одаренными студентами. Так, в Академии управления при президенте благодаря проекту «Путь к успеху» многие получили повышение по карьерной лестнице.

«Мы увидели, что эффект от подобного рода мероприятий достаточно высокий. В течение года после окончания проекта восемь человек получили назначения на руководящие должности, некоторые получили назначения в администрацию президента Республики Беларусь», – указал ведущий специалист Академии управления при президенте Республики Беларусь Олег Кучинский.

В рамках проекта студенты писали научные работы, участвовали в семинарах. Так, в перспективном кадровом резерве в Академии управления при президенте состоят почти 1400 человек.

В 1996 году в Беларуси созданы специальные фонды президента по поддержке талантливых детей и молодежи. За время их существования более 20 тысяч человек получили премии, стипендии и материальную помощь.