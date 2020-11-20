Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R

Источник материала: Onliner

Компания BMW Motorrad представила обновленный стритфайтер BMW S1000R. Модель получила более спортивный стиль, улучшенную техническую начинку и симметричную (ура!) оптику. Новый двигатель и шасси ожидаемо достались нэйкеду от последней версии супербайка BMW S1000RR.





В движение BMW S1000R 2021 модельного года приводит 4-цилиндровый мотор мощностью 162 л. с. Крутящий момент агрегата — 114 Н·м. Такие же цифры были у предшественника, но инженеры BMW Motorrad акцентируют внимание на том, что, во-первых, двигатель стал более отзывчивым на средних оборотах, а во-вторых — «похудел» на 5 кг.





4, 5 и 6-я передачи стали более «длинными». Кроме того, уменьшились вибрации и расход топлива. Снаряженная масса S1000R составляет 199 кг. Для машины предусмотрен опциональный пакет BMW M, который включает титановые и карбоновые компоненты (с ними байк станет еще легче). Как и большинство современных мотоциклов BMW, флагманский стритфайтер получил массу электроники.





На борту этого «городского хулигана» имеется ABS Pro и Dynamic Traction Control. LED-оптика идет в базе, равно как и яркий 6,5-дюймовый ЖК-экран приборки. В списке опций отмечаются системы Ride Modes Pro, Dynamic Braking Control Pro, MSR и Engine Braking Control. Система управления тягой Drag Torque Control впервые предложена для этого стрита.





В Германии продажи нового BMW S1000R начнутся в мае. Уже объявлены европейские цены — от 14,3 тысячи евро. Модель S1000R обычно выбирают те райдеры, которые хотят очень быстрый городской байк, но не готовы постоянно находиться в позе «креветки», как на S1000RR. Иными словами, это более приспособленная к комфортной городской езде версия супербайка. У него немного другая посадка и обычный руль (на S1000RR вместо него — традиционные для сегмента клипоны).































