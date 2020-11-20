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Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R

20.11.2020 15:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания BMW Motorrad представила обновленный стритфайтер BMW S1000R. Модель получила более спортивный стиль, улучшенную техническую начинку и симметричную (ура!) оптику. Новый двигатель и шасси ожидаемо достались нэйкеду от последней версии супербайка BMW S1000RR. 

Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R

В движение BMW S1000R 2021 модельного года приводит 4-цилиндровый мотор мощностью 162 л. с. Крутящий момент агрегата — 114 Н·м. Такие же цифры были у предшественника, но инженеры BMW Motorrad акцентируют внимание на том, что, во-первых, двигатель стал более отзывчивым на средних оборотах, а во-вторых — «похудел» на 5 кг.

Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R

4, 5 и 6-я передачи стали более «длинными». Кроме того, уменьшились вибрации и расход топлива. Снаряженная масса S1000R составляет 199 кг. Для машины предусмотрен опциональный пакет BMW M, который включает титановые и карбоновые компоненты (с ними байк станет еще легче). Как и большинство современных мотоциклов BMW, флагманский стритфайтер получил массу электроники.

Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R

На борту этого «городского хулигана» имеется ABS Pro и Dynamic Traction Control. LED-оптика идет в базе, равно как и яркий 6,5-дюймовый ЖК-экран приборки. В списке опций отмечаются системы Ride Modes Pro, Dynamic Braking Control Pro, MSR и Engine Braking Control. Система управления тягой Drag Torque Control впервые предложена для этого стрита.

Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R

В Германии продажи нового BMW S1000R начнутся в мае. Уже объявлены европейские цены — от 14,3 тысячи евро. Модель S1000R обычно выбирают те райдеры, которые хотят очень быстрый городской байк, но не готовы постоянно находиться в позе «креветки», как на S1000RR. Иными словами, это более приспособленная к комфортной городской езде версия супербайка. У него немного другая посадка и обычный руль (на S1000RR вместо него — традиционные для сегмента клипоны).

Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
Городской хулиган. BMW представила новый стритфайтер BMW S1000R
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Компания BMW Motorrad представила обновленный стритфайтер BMW S1000R. Модель получила более спортивный стиль, улучшенную техническую начинку и симметричную (ура!) оптику....
 
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