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Жителей «Магистра» вызывают на перезаключение договора аренды. Там есть странный пункт о «пропагандистской символике»

20.11.2020 15:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях некоторым жителям прославившегося жилого комплекса, которые получили арендные квартиры от работы, вручили уведомления о том, что они должны явиться в РСЦ для перезаключения договоров. Один из пунктов в новом соглашении гласит, что наниматель не вправе размещать в жилом помещении, а также на окнах, внутри балкона или на лоджии рекламную, пропагандистскую или иную информацию. Это примечание многих смутило.

— У меня жена преподает в универе, у нас договор аренды на время трудовых отношений. Если я правильно понимаю, то приведение договора к новому типовому не является обоснованием для его перезаключения. Новые — пожалуйста, но у нас бессрочный договор. Не понимаю, зачем его перезаключать, — рассказывает нам один из жильцов ЖК.

Его соседей договор тоже насторожил. Активисты решили не спешить с подписанием и составили обращение с интересующими вопросами. В нем они просят разъяснить, в соответствии с какими документами требуется перезаключение договора, почему перезаключать их понадобилось именно сейчас, зачем жильцам брать справку с работы, если у них ничего не менялось, и так далее.

Жителей «Магистра» вызывают на перезаключение договора аренды. Там есть странный пункт о «пропагандистской символике»

За комментарием мы обратились в расчетно-справочный центр, который рассылал уведомления, однако там объяснили, что РСЦ лишь выступает в качестве посредника, а наймодателем выступает организация «Домэнергосервис» (бывшее ЖРЭУ Первомайского района). Там о происходящем рассказали подробнее.

— Это не связано с новым пунктом. С января текущего года вступил в законную силу новый жилищный кодекс. Жилые помещения коммерческого использования переименовали в арендное жилье. Постановлением совета министров утверждена новая форма типового договора найма. В этом же постановлении указана необходимость приведения всех договоров найма в соответствии с действующей редакцией. 

Перезаключение договоров сейчас идет не только в «Магистре», а по всем жилым помещениям в республике. 

— В чем смысл нового пункта, если размещение флагов и рекламных плакатов на фасадах зданий, окнах и балконах и так регулируется законодательством? Многим это показалось странным. 

— К сожалению, не все понимают, что нельзя нарушать целостность фасада, нельзя развешивать рекламу на оконных блоках. Я говорю сейчас не про «Магистр», а в общем. Мы сталкиваемся с вопросами и жалобами других жильцов. В связи с возникающими конфликтными ситуациями наймодателем решено дополнить договор этим пунктом.

Когда-то мы уже практиковали подобное, а теперь решили вернуться к этому, потому что не все читают законодательство и не всегда понимают, что так делать нельзя.

— Вы как-то будете проверять, не нарушает ли наниматель договор в части нового пункта? Если вы флаг на балконе найдете, не будете договор заключать? 

— Мы перезаключаем договора найма со всеми, мы обязаны это делать. 

— То есть проверять не будете? 

— Нет, это просто напоминание, можно сказать. 

Мы также задали специалистам вопрос о размещении рекламной и пропагандистской продукции в жилых помещениях — разве теперь могут наказать за магнитик на холодильнике? Ответить по телефону ответить нам пока не смогли, однако обещали обсудить эту часть договора с руководством.

 
 
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