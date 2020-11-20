Вместо PlayStation 5 британцам прислали кошачий корм и пустые коробки

Источник материала: Onliner

Дефицит консолей нового поколения подталкивает мошенников и преступников к черным делишкам. Некоторые клиенты британского Amazon поделились своей бедой в Twitter. Вместо заказанных на сервисе консолей им пришли совершенно другие вещи: кошачий корм, фритюрница, массажер для ног, кофемашина и др. Об этом пишет ресурс Videogameschronicle .

В отдельных случаях от Amazon приходит уведомление, что посылка была доставлена, но клиент ничего не получает. Обманутые покупатели считают, что водители, которые доставляли заказ, просто прибывают по адресу доставки, помечают посылку доставленной и уезжают. На эту мысль их натолкнул GPS-трекинг доставки через приложение.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020