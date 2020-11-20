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Вместо PlayStation 5 британцам прислали кошачий корм и пустые коробки
Источник материала: Onliner
Дефицит консолей нового поколения подталкивает мошенников и преступников к черным делишкам. Некоторые клиенты британского Amazon поделились своей бедой в Twitter. Вместо заказанных на сервисе консолей им пришли совершенно другие вещи: кошачий корм, фритюрница, массажер для ног, кофемашина и др. Об этом пишет ресурс
В отдельных случаях от Amazon приходит уведомление, что посылка была доставлена, но клиент ничего не получает. Обманутые покупатели считают, что водители, которые доставляли заказ, просто прибывают по адресу доставки, помечают посылку доставленной и уезжают. На эту мысль их натолкнул GPS-трекинг доставки через приложение.
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Дефицит консолей нового поколения подталкивает мошенников и преступников к черным делишкам. Некоторые клиенты британского Amazon поделились своей бедой в Twitter....
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