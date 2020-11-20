Лукашенко о сливах телефонных разговоров: «Потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем» (видео)

Источник материала: Onliner

С вечера идет бурное обсуждение в сети слитого телефонного разговора двух человек. Голос одного похож на голос руководителя федерации хоккея Дмитрия Баскова, голос второй — на голос пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт. Два человека динамично обсуждают планы на вечер. Еще несколько дней назад обсуждался разговор двух человек, чьи голоса похожи на голос Баскова и бойца Дмитрия Шакуты. Сегодня «отдельные разговоры» прокомментировал Александр Лукашенко. На следующей неделе он пообещал перекрыть полученное удивление новой информацией.

Лукашенко был задан вопрос из пула его журналистов «о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь, при этом затрагивают известных людей, распространяя различные фейки».

— Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что эти вбросы делаются специально в преддверии очередного воскресенья.

— Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей.

Не получилось, семья отказалась. А как? Надо что-то вбросить. Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде — что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно, — добавил Лукашенко.

Тут Александр Лукашенко вспомнил Карла Маркса и заявил, что всю жизнь пользуется одной из его фраз.

— Он всегда говорил, предупреждал людей (у нас пошла поговорка «доверяй, но проверяй»): ты прочитал — подвергай все сомнению. Что бы ты ни делал в жизни. Даже если это абсолютно очевидно, подвергни это сомнению, продумай еще раз, проревизируй десятки раз — не будешь ошибаться. Подвергайте все сомнению. Не торопитесь никогда, — заявил он и добавил, что Беларусь «сейчас терзают».

— Начали с «блицкрига», цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом? — сказал Лукашенко.

Также он считает, что сейчас против Беларуси работают «мощнейшие спецслужбы мира».

— США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди. Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, — констатировал Александр Лукашенко. — Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится! Поэтому потерпите немножко, пройдут выходные — мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу.