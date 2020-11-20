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Лукашенко заявил, что против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира

20.11.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко заявил, что против страны на текущий момент работают мощнейшие спецслужбы мира. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира
Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, белорусская и российская разведки якобы выявили созданные США центры в Украине и Польше.

«Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал Лукашенко.

По его словам, эти спецслужбы, используя современные технологии и интернет, «раскачивают всю планету».

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что против страны на текущий момент работают мощнейшие спецслужбы мира. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Гомельскую...
 
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