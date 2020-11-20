БАЖ требует от властей немедленно освободить журналистку TUT.by Катерину Борисевич

Белорусская ассоциация журналистов 20 ноября распространила заявление, в котором требует от властей немедленного освобождения журналистки TUT.by Катерины Борисевич.





«19 ноября Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия), — говорится в заявлении БАЖ. — Дело касается истории избитого неизвестными в Минске Романа Бондаренко, который позже умер в больнице скорой помощи от травм. В рамках этого дела были задержаны медицинский работник, а также журналистка самого популярного в Беларуси интернет-портала tut.by Катерина Борисевич, которая готовила материалы про смерть Романа Бондаренко».

Вечером 19 ноября в квартире у Борисевич прошел обыск, сама журналистка была отправлена в СИЗО КГБ.

«При этом на данный момент неизвестно, заведено ли уголовное дело по факту нанесения Роману Бондаренко тяжких телесных повреждений, которые привели к его смерти, — подчеркивается в заявлении. — БАЖ считает, что вместо поиска настоящих виновных в убийстве следователи занимаются преследованием тех, кто пытается выяснить правду об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко».

БАЖ требует от властей Беларуси, в первую очередь от прокуратуры, которая расследует дело, немедленного освобождения не только Борисевич, но и задержанного в рамках уголовного дела медработника, который передал в СМИ общественно значимую информацию и не нарушил при этом прав родственников Бондаренко.

«Вместо преследования за распространение информации сосредоточиться на поиске убийц», — говорится в заявлении.

Роман Бондаренко умер после инцидента на «площади Перемен» вечером 11 ноября, когда неизвестные люди начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. Парня избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Роман Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников «Белые халаты» разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.