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БАЖ требует от властей немедленно освободить журналистку TUT.by Катерину Борисевич

20.11.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов 20 ноября распространила заявление, в котором требует от властей немедленного освобождения журналистки TUT.by Катерины Борисевич.

БАЖ требует от властей немедленно освободить журналистку TUT.by Катерину Борисевич

«19 ноября Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия), — говорится в заявлении БАЖ. — Дело касается истории избитого неизвестными в Минске Романа Бондаренко, который позже умер в больнице скорой помощи от травм. В рамках этого дела были задержаны медицинский работник, а также журналистка самого популярного в Беларуси интернет-портала tut.by Катерина Борисевич, которая готовила материалы про смерть Романа Бондаренко».

Вечером 19 ноября в квартире у Борисевич прошел обыск, сама журналистка была отправлена в СИЗО КГБ.

«При этом на данный момент неизвестно, заведено ли уголовное дело по факту нанесения Роману Бондаренко тяжких телесных повреждений, которые привели к его смерти, — подчеркивается в заявлении. — БАЖ считает, что вместо поиска настоящих виновных в убийстве следователи занимаются преследованием тех, кто пытается выяснить правду об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко».

БАЖ требует от властей Беларуси, в первую очередь от прокуратуры, которая расследует дело, немедленного освобождения не только Борисевич, но и задержанного в рамках уголовного дела медработника, который передал в СМИ общественно значимую информацию и не нарушил при этом прав родственников Бондаренко.

«Вместо преследования за распространение информации сосредоточиться на поиске убийц», — говорится в заявлении.

Роман Бондаренко умер после инцидента на «площади Перемен» вечером 11 ноября, когда неизвестные люди начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. Парня избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Роман Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников «Белые халаты» разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская ассоциация журналистов 20 ноября распространила заявление, в котором требует от властей немедленного освобождения журналистки TUT.by Катерины...
 
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