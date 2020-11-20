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Скажите "горячо": в сети сходят с ума от новых снимков Брэда Питта

20.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер Брэд Питт в очередной раз очаровал поклонниц: новые снимки главного холостяка Голливуда вызвали ажиотаж в сети.

Недавно 56-летнего актера сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса, когда он помогал волонтерам разгружать еду для нуждающихся семей. Издание Daily Mail отметило, что Питт "часами" таскал коробки с провизией, которые привез на грузовике. Оказалось, что летом 2020 года актер участвовал в волонтерских акциях 30 раз, но не рассказывал об этом.

В сети активно обсуждают новые фото Питта, снятые папарацци во время волонтерской работы: восторженные комплименты и остроумные шутки поклонников точно удивили знаменитость.

"Так горько и так романтично, что Питт превращается в Энистон из 90-х"; "Как можно быть таким горячим"; "Это просто вау, женись на мне"; "Он выглядит лучше меня. И годится мне в отцы!"; "Брэд, я выезжаю", – прокомментировали фанаты.

Отметим, что у поклонниц актера действительно появился шанс: недавно Питт расстался с новой возлюбленной.

 
 
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Поклонницы секс-символа не перестают оставлять восторженные комплименты и забавные комментарии о внешности кумира.
 
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