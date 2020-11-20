Взрыв машины сотрудника милиции: УВД показало, как выглядит авто - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

УВД Гродненского облисполкома опубликовало видео, на котором крупным планом показали пострадавшую от взрыва машину сотрудника милиции, которого ранее оппозиционные ресурсы внесли в "черные списки" силовиков. Смотрите, как сейчас выглядит автомобиль.

На видео показана серебристая Skoda Octavia. Судя по кузову, это модель первого поколения, которая выпускалась чешским автопромом с 1996 по 2004 годы. В ночь на 20 ноября пострадавшая от взрыва машина была припаркована на неохраняемой стоянке по улице Великая Ольшанка в одном из новых спальным микрорайонов Гродно.

Жители района услышали громкий хлопок примерно в 1:30. Выехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что это был взрыв машины. От него пострадали еще три припаркованных рядом автомобиля.

В машине сотрудника милиции пострадала передняя часть. Разорван передний бампер, часть решетки радиатора, деформирован капот и левое крыло, разбита левая фара, спущено переднее колесо.

Владелец машины – действующий сотрудник милиции. Ранее он попал в так называемые "черные списки" силовиков, его личные данные были опубликованы на одном из оппозиционных Telegram-каналов.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз, допросили потерпевших и свидетелей. В СК сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

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