Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Захарова: Запад удивил сдержанной реакцией на разрешение конфликта в Карабахе

Мы не видим той самой настоящей, полноформатной реакции, на которую способен Запад, а мы знаем, что когда они реагируют широким фронтом, об этом становится известно и слышно везде, отметила Мария Захарова, общаясь с журналистами.

"Сдержанная — это наиболее применимое слово ко многих заявлениям, которые мы сейчас услышали от западных партнеров. Отчего же? Ведь еще месяц ― полтора назад все так хотели и ждали прекращения огня, это прекращение огня состоялось, оно зафиксировано и оно поддерживается", ― отметила Захарова.

Кроме того, в заявлениях ряда официальных лиц западных стран, которые все-таки высказались о разрешении карабахского конфликта, вообще не упоминается о роли России, будто речь идет о двустороннем заявлении Армении и Азербайджана, отметила представитель российского МИД.

"Как будто позитивная и конструктивная роль нашей страны в международных делах вообще не должна быть представлена в международных делах", ― отметила она.

В то же время представитель МИД РФ напомнила, что ранее желающих заявить себя посредниками в урегулировании нагорно-карабахского конфликта было немало и в рамках Минской группы ОБСЕ, и вести параллельную работу, но очень немногие из них могли бы проявить такое понимание и дружеское отношение к двум сторонам конфликта ,как это сделала российская сторона.

Напомним, заявление лидеров России, Азербайджан и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе о переброске в регион российских миротворцев было озвучено 10 ноября. В регионе находятся 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Это решение о прекращении огня стало четвертой и в отличие от трех предыдущих успешной попыткой добиться перемирия.

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