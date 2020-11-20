Минобороны продает два боевых вертолета. Один из них в 24 раза дороже другого

Источник материала: Tut.by

Управление ВВС и ПВО Министерства обороны Беларуси предлагает желающим купить два вертолета . Оба они разработаны КБ Миля, но цена отличается разительно: один в 24 раза дороже другого. 42.TUT.BY рассказывает, что это за машины.



Фото: bsk.by

Первый из вертолетов уже стал своего рода знаменитостью: Ми-26 оборонное ведомство пытается продать с декабря 2018 года. Тогда самый крупногабаритный серийный геликоптер в мире (строились и большие по размерам вертолеты, чем Ми-26, но всегда в единичных экземплярах) предлагали за 13,9 миллиона рублей (на тот момент — 6,5 миллиона долларов).

Желающих купить воздушный транспорт долго не находилось, и сегодня вертолет продается уже за 11 191 760 рублей (меньше чем 4,4 миллиона долларов). Таким образом, за пару лет машина подешевела на треть. Впрочем, несколько лет назад цены на Ми-26 были в разы меньше: в 2012 году геликоптер 1987 года выпуска предлагали «всего» за 1,4 миллиона долларов.

Судя по объявлению, вертолет выпущен в 1991 году и с тех пор износился на 79%. Если покупатель на Ми-26 найдется, для приведения машины в идеальное состояние придется потратиться.

Сейчас неудачливый лот стоит на аэродроме в Мачулищах. Всего таких вертолетов в белорусских ВВС насчитывается четыре штуки, хотя еще несколько лет назад их было 14.

Ми-26, прозванный «летающей коровой», — крупнейший серийный военно-транспортный вертолет в мире. Он производится в Ростове до сих пор, всего собрано 318 единиц. Новая машина стоит 20−25 миллионов долларов.

Второй вертолет, который управление ВВС и ПВО предлагает купить, стоит несравнимо меньше, а именно 450 000 рублей. Это Ми-8МТ, одна из самых удачных модернизаций военно-транспортного Ми-8. Летать такие машины начали в 1975 году, а конкретно этот экземпляр — 1984 года производства (солидный возраст, по-видимому, и обуславливает низкую цену).

В белорусской армии в настоящее время есть вертолеты Ми-8, однако совсем другая версия: десантно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 . Этот вертолет был разработан в 1990-х годах, всего в Беларусь их поставлено 12 единиц.