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Минобороны продает два боевых вертолета. Один из них в 24 раза дороже другого
Источник материала: Tut.by
Управление ВВС и ПВО Министерства обороны Беларуси
Первый из вертолетов уже стал своего рода знаменитостью: Ми-26 оборонное ведомство пытается продать с декабря 2018 года. Тогда самый крупногабаритный серийный геликоптер в мире (строились и большие по размерам вертолеты, чем Ми-26, но всегда в единичных экземплярах)
Желающих купить воздушный транспорт долго не находилось, и сегодня вертолет продается уже за 11 191 760 рублей (меньше чем 4,4 миллиона долларов). Таким образом, за пару лет машина подешевела на треть. Впрочем, несколько лет назад цены на Ми-26 были в разы меньше: в 2012 году геликоптер 1987 года выпуска
Судя по объявлению, вертолет выпущен в 1991 году и с тех пор износился на 79%. Если покупатель на Ми-26 найдется, для приведения машины в идеальное состояние придется потратиться.
Сейчас неудачливый лот стоит на аэродроме в Мачулищах. Всего таких вертолетов в белорусских ВВС насчитывается четыре штуки, хотя еще несколько лет назад их было 14.
Второй вертолет, который управление ВВС и ПВО предлагает купить, стоит несравнимо меньше, а именно 450 000 рублей. Это Ми-8МТ, одна из самых удачных модернизаций военно-транспортного Ми-8. Летать такие машины начали в 1975 году, а конкретно этот экземпляр — 1984 года производства (солидный возраст, по-видимому, и обуславливает низкую цену).
В белорусской армии в настоящее время есть вертолеты Ми-8, однако совсем другая версия: десантно-транспортный вертолет
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