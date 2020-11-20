ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мультики, которые вы точно не смотрели. В Могилеве показывают работы фестиваля «Анимаёвка»

20.11.2020 15:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве можно увидеть мультфильмы, которые вы вряд ли смотрели и едва ли найдете в интернете. А они интересные! В ноябре-декабре в государственных кинотеатрах Могилева показывают работы фестиваля «Анимаёвка». Есть специальные программы для детей, программы из конкурсных работ и сеанс полностью из мультфильмов-победителей.


Фото: Денис Васильков

В каждом кинотеатре программу «Анимаёвки» показывают в разные дни в разное время. Например, в малом зале «Родины» — 25, 26 и 28 ноября в 18.00, 15.30 и 17.00 соответственно. В малом зале «Чырвонай Зоркі» 23 и 30 ноября показывают только детскую программу «Анимаёвка Kids».

Подробную афишу можно посмотреть тут.

В репертуаре возможна изменения, поэтому уточнять информацию о показах, киносеансах можно узнать в кассах кинотеатров: «Чырвоная Зорка» — по телефону (8 0222) 76−30−74; «Родина» — 42−19−49; «Космос» — 42−41−97; «Ветразь» — 63−60−98.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть специальные программы для детей, программы из конкурсных работ и полностью сеанс из мультфильмов-победителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дом из шести частей под Выборгом. Посмотрите, как же необычно он выглядит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика