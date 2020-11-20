Мультики, которые вы точно не смотрели. В Могилеве показывают работы фестиваля «Анимаёвка»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве можно увидеть мультфильмы, которые вы вряд ли смотрели и едва ли найдете в интернете. А они интересные! В ноябре-декабре в государственных кинотеатрах Могилева показывают работы фестиваля «Анимаёвка». Есть специальные программы для детей, программы из конкурсных работ и сеанс полностью из мультфильмов-победителей.



Фото: Денис Васильков

В каждом кинотеатре программу «Анимаёвки» показывают в разные дни в разное время. Например, в малом зале «Родины» — 25, 26 и 28 ноября в 18.00, 15.30 и 17.00 соответственно. В малом зале «Чырвонай Зоркі» 23 и 30 ноября показывают только детскую программу «Анимаёвка Kids».

Подробную афишу можно посмотреть тут .

В репертуаре возможна изменения, поэтому уточнять информацию о показах, киносеансах можно узнать в кассах кинотеатров: «Чырвоная Зорка» — по телефону (8 0222) 76−30−74; «Родина» — 42−19−49; «Космос» — 42−41−97; «Ветразь» — 63−60−98.