Ducati представила обновленный SuperSport и флагманский Panigale V4 SP

Источник материала: Tut.by

Компания Ducati накануне провела уже третью по счету серию премьер своих новинок в этом месяце. В этот раз были представлены обновленный SuperSport и новый спортбайк Panigale V4 SP.





SuperSport 950, «помесь» спортбайка и дорожника, получил обновленную в духе Panigale V4 внешность, включая новую светодиодную оптику и измененный обтекатель. Также SuperSport унаследовал весь пакет систем безопасности, включая Ducati Quick Shift (DQS), Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO. 6-осевая инерциальная платформа Bosch координирует работу всех систем, учитывая не только скорость движения, но и наклон, углы тангажа и рыскания.





Предусмотрено несколько режимов движения (Sport, Touring и Urban), выбираемые при помощи 4,3-дюймового TFT-дисплея. Двухцилиндровый двигатель Testastretta объемом 937 см3 остался при прежних 110 л. с. и 93,5 Нм крутящего момента, но при этом теперь соответствует нормам Euro 5.





Еще одна новинка Ducati — Panigale в версии V4 SP, получивший матовую черную окраску с красными акцентами. Двигатель спортбайка — 1103-кубовый V4 Desmosedici Stradale, развивающий 214 л. с. и 124 Нм (при 9500 об/мин). И это при 173 кг сухого веса байка с множеством карбоновых элементов, которые конструкторы использовали при создании мотоцикла (5-спицевые карбоновые диски, обвес, аэродинамические крылья, а также гоночные грипсы).





В подвеске — вилка Öhlins NIX30 диаметром 43 мм с полным комплектом регулировок и амортизатор TTX36 сзади. Доступный в качестве опции пакет трековой оснастки включает открытый карбоновый кожух сцепления, Ducati Data Analyzer+ с GPS-модулем, заглушку для держателя номера и фрезерованные заглушки зеркал.





Все Panigale V4 SP будут именными — у каждого байка будет свой номер, выгравированный на вилке. Стартовая стоимость в Беларуси — от 41 900 евро.