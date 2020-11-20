Дом из шести частей под Выборгом. Посмотрите, как же необычно он выглядит

Источник материала: Tut.by

Этот необычный дом, расположенный возле Выборга, — экспериментальный проект архитекторов из бюро Horomystudio. Как пишет houses.ru, его даже строили не под конкретного заказчика. Впрочем, объект недолго простоял в продаже: сейчас в доме живет семья с детьми. Узнали детали эксперимента.





Архитекторы задумывали свой проект как мак­симально близкий природе, его внутреннее пространство должно было стать органичной частью лесного пейзажа, поэтому авторы тщательно продумывали месторасположение дома на участке, учитывая при этом, какой вид будет открываться из панорамных окон.





Чтобы не нанести вреда почвенному покрову, архитекторы выбрали УШП-фундамент — утепленную шведскую плиту. Она представляет собой монолитную армированную конструкцию мелкого заложения, внутри которой проложены инженерные коммуникации. Само строение — каркасное, спроектировано с учетом стандартов энергоэффективного здания и состоит из шести связанных между собой модулей. Построенный по данной схеме дом может располагаться на любом участке, тем более лесном, так как его конфигурация позволяет сохранить на территории практически все деревья.

Простым интерьер кажется только на первый взгляд, здесь каждая деталь — дизайнерская.









Минималистичная мебель не перетягивает внимание на себя, остается незаметной, не утрачивая при этом своей эргономичности и функциональности.

Первый этаж занимают гостиная, кухня, столовая и зона с парной и комнатой отдыха, на втором — гостевая и две спальни, при каждой из которых оборудован свой санузел. Из всех помещений есть выходы на балконы. Планировка дома мобильная: она продумана так, что здесь всегда можно с комфортом разместиться независимо от количества людей.





Цветовая гамма интерьера, для декора которого использовали в основном дерево, керамогранит, натуральные лен и хлопок, — нейтральная, фоновая, так как авторы проекта хотели оформить его в скандинавском стиле и отразить философию хюгге — уход от сложностей современного мира и обретение счастья в простых радостях и уюте. В немалой степени этому способствовала и особенность участка: он находится в лесной зоне, и архитекторы старались сделать главный акцент на уникальной природе побережья Финского залива.





Одним из самых удачных архитекторы считают планировочное решение, которое вкупе с панорамными окнами создает впечатление очень просторного дома, значительно большего по площади, чем есть в действительности. В гостиной каминная зона с оригинальной дровницей представляет собой инсталляцию, центром которой стала выполненная из стали печь-камин со скамьей. Ее конструкция интересна тем, что очаг защищен стеклом, а закладка дров производится с боковой стороны. Рисунок ограждения лестницы, балконов и террас выполнен в одном стиле.





Дом размещен на участке с учетом сторон света. Часть его фасадов оформлена фальцевыми панелями, часть — деревянные с резьбой ручной работы. Наличники и карнизы также резные, а их рисунок выполнен с использованием древнерусских мотивов, что подчеркивает принадлежность дома исторической и культурной традиции данной местности.