Павел Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro, назвав новинку «невероятно громоздким устройством»

Источник материала: Tut.by

Павел Дуров поделился в своем Telegram-канале первыми впечатлениями от вышедшего этой осенью iPhone 12 Pro. В частности, он назвал новинку «невероятно громоздким устройством».



Фото: Reuters

«Только что попробовал iPhone 12 Pro — какая невероятно громоздкая железяка, — написал создатель Telegram. — Он выглядит и чувствует себя как негабаритная версия iPhone 5 2012 года, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах. Пресловутая выемка и широкие рамки все еще существуют, создавая низкое соотношение экрана к корпусу и общее устаревшее ощущение для устройства.

Даже спустя девять лет после смерти Стива Джобса Apple живет за счет разработанных им технологий и заработанной им репутации. Каких-либо значимых инноваций нет.

Неудивительно, что продажи айфона упали в этом году на 21%. Если эта тенденция сохранится, то через 7−10 лет доля айфонов на мировом рынке будет незначительной».