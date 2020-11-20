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Лукашенко заявил, что фашизм к нему не приклеишь
20.11.2020 15:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александ Лукашенко сегодня в Гомеле объяснил, почему он не фашист.
«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь», – сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко пояснил: он интернациональный человек.
«Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, – каждый должен найти свою дорогу к храму.
«Поэтому я не националист, а фашизм – это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», – добавил он.
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Александ Лукашенко сегодня в Гомеле объяснил, почему он не фашист.
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