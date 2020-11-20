Лукашенко перераспределил полномочия в рядах кукловодов протеста

Источник материала: АФН

Лукашенко, похоже, уволил всех европейских кукловодов и поставил руководить оппозиционным протестом кукловодов из США.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал Лукашенко.

"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!», - негодовал по этому поводу пенсионер.

То ли Ник с Майком так запали в душу, то ли заслонившая сияющее над синеокой солнце тень демократа Байдена подсказывает, что очень скоро режиму придется иметь дело с куда более досужей администрацией в Вашингтоне, из которой и нужно в оперативном порядке лепить образ нового врага.