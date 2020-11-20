ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демоверсию GTA: Vice City 2 выпустят 5 декабря

20.11.2020 15:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Энтузиасты из команды Revolution Team восемь лет работают над тем, чтобы перенести GTA: Vice City на движок четвертой части GTA. Когда состоится релиз — неизвестно. Но вот демоверсия переделки будет доступна уже 5 декабря. По этому поводу вышел тизер-трейлер GTA: Vice City 2.

На движке четвертой части энтузиасты смогли переработать модели персонажей, автомобилей, анимации. Конечно, выглядит это все немного устаревшим. Но что поделать. Когда ребята только начинали работать, никакой пятой части на рынке не было, а переделывать добрый кусок работы с выходом GTA 5 они не решились.

Скачать демку можно будет по этой ссылке.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DT-BQ180
57 отзывов
15.6" 1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 3550H 2100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR5, без ОС, цвет крышки черный
1855 р.
18 предложений
Ноутбуки в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энтузиасты из команды Revolution Team восемь лет работают над тем, чтобы перенести GTA: Vice City на движок четвертой части GTA. Когда состоится релиз — неизвестно. Но вот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мацукевич: Пока уличный протест продолжается, он является болезненным для власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика