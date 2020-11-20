Демоверсию GTA: Vice City 2 выпустят 5 декабря

Источник материала: Onliner

Энтузиасты из команды Revolution Team восемь лет работают над тем, чтобы перенести GTA: Vice City на движок четвертой части GTA. Когда состоится релиз — неизвестно. Но вот демоверсия переделки будет доступна уже 5 декабря. По этому поводу вышел тизер-трейлер GTA: Vice City 2.

На движке четвертой части энтузиасты смогли переработать модели персонажей, автомобилей, анимации. Конечно, выглядит это все немного устаревшим. Но что поделать. Когда ребята только начинали работать, никакой пятой части на рынке не было, а переделывать добрый кусок работы с выходом GTA 5 они не решились.

Скачать демку можно будет по этой ссылке .