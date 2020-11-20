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Демоверсию GTA: Vice City 2 выпустят 5 декабря
Источник материала: Onliner
Энтузиасты из команды Revolution Team восемь лет работают над тем, чтобы перенести GTA: Vice City на движок четвертой части GTA. Когда состоится релиз — неизвестно. Но вот демоверсия переделки будет доступна уже 5 декабря. По этому поводу вышел тизер-трейлер GTA: Vice City 2.
На движке четвертой части энтузиасты смогли переработать модели персонажей, автомобилей, анимации. Конечно, выглядит это все немного устаревшим. Но что поделать. Когда ребята только начинали работать, никакой пятой части на рынке не было, а переделывать добрый кусок работы с выходом GTA 5 они не решились.
Скачать демку можно будет по
15.6" 1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 3550H 2100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR5, без ОС, цвет крышки черный
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Энтузиасты из команды Revolution Team восемь лет работают над тем, чтобы перенести GTA: Vice City на движок четвертой части GTA. Когда состоится релиз — неизвестно. Но вот...
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