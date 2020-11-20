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Минздрав: бесплатные прививки от коронавируса могут сделать до 2 миллионов человек

20.11.2020 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси рассматривается вопрос о возможности вакцинирования от COVID-19 до 2 млн человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет БЕЛТА.

— Мы будем начинать прививать вакциной от COVID-19 начиная с небольших групп населения. Вообще, мы планируем охват до 2 млн человек, — сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, вакцинация будет проводиться на бюджетной основе. Но пока о сроках говорить преждевременно.

— Примерно через две недели мы представим российской стороне дорожную карту, которую уже можно будет детализировать, когда у нас появится вакцина. Решаем практические вопросы производства данной вакцины. Через две недели примерно будем уже знать о сроках, объемах и месте, где это будет, — добавил и. о. министра.

 
 
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В Беларуси рассматривается вопрос о возможности вакцинирования от COVID-19 до 2 млн человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий...
 
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