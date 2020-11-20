Появились новые данные о задержанном медике, который разоблачил версию властей об убийстве Бондаренко

Источник материала: KYKY

Задержанный врач БСМП, которого Генпрокуратура подозревает в разглашении врачебной тайны, вероятно, находится в СИЗО КГБ. Об этом TUT.by узнал от его супруги Натальи.

Муж Натальи С. работает анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи. Он врач высшей категории, в декабре ему исполнится 37 лет. Сама Наталья тоже врач. С мужем они растят троих детей.

По словам Натальи, 19 ноября после работы она не смогла дозвониться мужу. Она забрала детей из школы и детского сада и поехала домой в Пуховичский район. Зайдя в дом вместе с детьми, около 17:30, она услышала звонок от сотрудника Генеральной прокуратуры: тот сообщил, что ее мужа задержали.

«После этого трубку дали мужу, — продолжает Наталья. — Буквально в этот же момент в дом постучали. Наш средний ребенок побежал открывать, я ему стала говорить: «Подожди меня». Смогла только спросить у мужа, все ли с ним хорошо. Он ответил, что да. Еще успел сказать что-то подбадривающее: «Не переживай, может, сегодня отпустят». На этом все».

Обыск в доме врачей длился около двух часов. В результате изъяли технику, в том числе мобильный телефон Натальи. «Из всех, кто пришел на обыск, я знала только нашего участкового, к нему наручниками был пристегнут мужчина с синяком под глазом — это один из понятых. Вторым понятым была незнакомая женщина. Еще был прокурор и мужчина, которого я сегодня видела в КГБ — он меня узнал и даже поздоровался», — уточняет собеседница TUT.by.

Утром 20 ноября Наталья обнаружила мужа в СИЗО КГБ. Она «наобум пошла» туда с передачей — и ее приняли.

Вчера появилась новость о возбуждении Генпрокуратурой уголовного дела по части третьей статьи 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

Фигурантом дела стал медик БСМП, передавший порталу TUT.by результат анализа крови Романа Бондаренко на этанол и наркотические вещества. В документе указано, что никаких веществ обнаружено не было. Это разоблачает официальную версию властей: они убеждают, что Бондаренко во время роковой потасовки был пьян. В деле есть еще один фигурант, но прокуратура не поясняла, кто он.

В СИЗО КГБ выдворена также журналистка TUT.by Катерина Борисевич: она готовила материалы об убитом жителе «Двора Перемен» Бондаренко.