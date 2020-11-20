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«Сказал парню, что его не найдут»: как глава госканала угрожает своим сотрудникам, чтобы те продолжали лепить пропаганду

20.11.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Свобода» пообщалась с несколькими уже бывшими сотрудниками ОНТ, которые уволились с канала после президентских выборов. ОНТ, к слову, пострадал больше других беларуских государственных каналов: на фоне жесткий разгонов мирных протестов его коллектив из 300 человек уменьшился на порядка 80 человек. Однако большая часть журналистов по-прежнему остаются на ОНТ. На это есть три причины.

Во-первых, это кредиты, которые ОНТ выдавал на строительство квартир, объясняет источник «Свободы». Во-вторых, это постоянный заработок (а сейчас зарплаты возросли). В-третьих, это страх перед преследованием. Бывшие журналисты, редакторы и технические специалисты признаются, что генеральный директор ОНТ Марат Марков лично запугивал увольняющихся.

«Он говорит, что человека не возьмут ни на какую другую работу, грозит «компроматом», которого достаточно на уголовное дело. Одному парню Марков вообще сказал, что его после увольнения просто не найдут» — делится собеседник «Свободы». 

Поэтому сотрудники ОНТ боятся опубличивать свой уход; у некоторых уже «паранойя», описывает атмосферу в коллективе экс-работница госканала. Особенно после ареста бывшего главы президентского пула Дмитрия Семченко.

При этом журналисты уверяют, что и до выборов 9 августа, и сейчас большинство работников телеканала выступали против Лукашенко и его политики. Но в настоящий момент они это не обсуждают даже между собой: «Там гробовое молчание. Мало ли что услышат и донесут».

 
 
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«Свобода» пообщалась с несколькими уже бывшими сотрудниками ОНТ, которые уволились с канала после президентских выборов. ОНТ, к слову, пострадал больше других...
 
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