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Биржа: доллар упал, евро вырос на последних торгах недели
Источник материала: Навiны
На последних торгах БВФБ на текущей недели упала американская, выросли европейская и российская валюты.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
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На последних торгах БВФБ на текущей недели упала американская, выросли европейская и российская валюты.
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