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Как не праздновать "день жестянщика": несколько советов от автоинструкторов
20.11.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В автошколе не успевают в полной мере обучить курсантов прогнозировать опасности на дороге и в случае чего уходить от них, для этого есть специальные курсы по контраварийной подготовке. Sputnik спросил у инструкторов, как при чрезвычайных ситуациях правильно вести себя и автомобиль, а также узнал, кто лучше сохраняет самообладание на дороге – женщины или мужчины.
© Photo : ГАИ Минской области
Узнать возможности своей машины
На днях в стране
"Однозначного ответа на этот вопрос нет. В зоне риска как новички, ни разу не попадавшие на скользкое покрытие, так и опытные водители, которые вечно куда-то торопятся. Такая ситуация: едешь ты к перекрестку по второстепенной дороге, начинаешь медленно снижать скорость, а там лед. Если в этот момент машина едет по главной дороге, тебе не повезло", - приводит пример Юрий Краснов.
По его словам, чувствовать себя увереннее за рулем хотят в основном те, кто уже стал участниками ДТП.
"Большинство водителей банально не знают возможности своих машин: скорость, ее тормозной путь", - делится Краснов.
Как чувствовать себя уверенно?
Инструктор поясняет, что навыки уверенного вождения формируются в двух направлениях. Первое – моделирование определенной ситуации на дороге (маневрирование при заносе, уклонение от выбежавшего на дорогу пешехода), второе – прогнозирование, анализ дорожной обстановки, умение распознать опасные ситуации и реагировать на них.
© Sputnik Станислав Лобатый
Водитель должен уметь реагировать на различные ситуации на дороге
"Допустим, нужно объехать резко выскочившего на проезжую часть пешехода, при этом мягко и эффективно владеть техникой вращения руля, чтобы не попасть в занос", - дополняет Виталий Жуковский.
© Sputnik Станислав Лобатый
Инструктор Виталий Жуковский
Инструкторы признают: большинство водителей не обладают высоким уровнем мастерства на дорогах, у них есть проблема с восприятием.
© Sputnik Станислав Лобатый
Инструктор по вождению Юрий Краснов
"Ты можешь ездить с заносами, делать полицейские развороты на скорости, но если нет умения правильно оценивать дорожную обстановку, то, вероятно, попадешь в ДТП. Из-за этого в Минске каждый день случается от 500 до 100 мелких аварий", - делится статистикой Краснов.
Экстремальное вождение против безопасного
В Европе установили, что люди, прошедшие курсы по экстремальному (спортивному, каскадерскому) вождению, на 20-30% чаще других попадают в аварийные ситуации. Краснов объясняет:
"Некоторым водителям порой кажется, что уровень подготовки у них высокий, раз на учебном автодроме они уверенно входили в занос и также спокойно выходили из него. Но не надо забывать, что на дорогах общего пользования есть и другие машины. К тому же, надо всегда учитывать покрытие проезжей части. А те, кто прошел курсы безопасного вождения, всерьез озабочены тем, как снизить вероятность ДТП до минимума, и начинают ездить медленнее".
Инструктор также приводит в сравнение поведение женщин и мужчин-автолюбителей на дороге.
© Sputnik Станислав Лобатый
Владение техникой рулежки необходимо для того, чтобы не попасть в неконтролируемый занос
"Если женщины, как правило, попадают в ДТП из-за того, что не умеют ездить, то мужчины становятся участниками аварий из-за того, что очень даже умеют. У женщин лучше развито периферическое зрение, у мужчин лучше работает центральное. Все эти моменты также стоит учитывать при обучении", - поясняет он.
Основные лайфхаки
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Чем экстремальное вождение отличается от контраварийного, как избежать неприятностей на дороге и лучше подготовиться к зиме, помогли разобраться Sputnik инструкторы...
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