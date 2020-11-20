Источник материала: Sputnik Беларусь

В автошколе не успевают в полной мере обучить курсантов прогнозировать опасности на дороге и в случае чего уходить от них, для этого есть специальные курсы по контраварийной подготовке. Sputnik спросил у инструкторов, как при чрезвычайных ситуациях правильно вести себя и автомобиль, а также узнал, кто лучше сохраняет самообладание на дороге – женщины или мужчины.

Узнать возможности своей машины

На днях в стране выпал снег , а с приходом зимы на белорусских дорогах гололедица – не редкость. Готовы ли автомобилисты к зиме?

"Однозначного ответа на этот вопрос нет. В зоне риска как новички, ни разу не попадавшие на скользкое покрытие, так и опытные водители, которые вечно куда-то торопятся. Такая ситуация: едешь ты к перекрестку по второстепенной дороге, начинаешь медленно снижать скорость, а там лед. Если в этот момент машина едет по главной дороге, тебе не повезло", - приводит пример Юрий Краснов.

По его словам, чувствовать себя увереннее за рулем хотят в основном те, кто уже стал участниками ДТП.

"Большинство водителей банально не знают возможности своих машин: скорость, ее тормозной путь", - делится Краснов.

Как чувствовать себя уверенно?

Инструктор поясняет, что навыки уверенного вождения формируются в двух направлениях. Первое – моделирование определенной ситуации на дороге (маневрирование при заносе, уклонение от выбежавшего на дорогу пешехода), второе – прогнозирование, анализ дорожной обстановки, умение распознать опасные ситуации и реагировать на них.

© Sputnik Станислав Лобатый Водитель должен уметь реагировать на различные ситуации на дороге

"Допустим, нужно объехать резко выскочившего на проезжую часть пешехода, при этом мягко и эффективно владеть техникой вращения руля, чтобы не попасть в занос", - дополняет Виталий Жуковский.

© Sputnik Станислав Лобатый Инструктор Виталий Жуковский

Инструкторы признают: большинство водителей не обладают высоким уровнем мастерства на дорогах, у них есть проблема с восприятием.

© Sputnik Станислав Лобатый Инструктор по вождению Юрий Краснов

"Ты можешь ездить с заносами, делать полицейские развороты на скорости, но если нет умения правильно оценивать дорожную обстановку, то, вероятно, попадешь в ДТП. Из-за этого в Минске каждый день случается от 500 до 100 мелких аварий", - делится статистикой Краснов.

Экстремальное вождение против безопасного

В Европе установили, что люди, прошедшие курсы по экстремальному (спортивному, каскадерскому) вождению, на 20-30% чаще других попадают в аварийные ситуации. Краснов объясняет:

"Некоторым водителям порой кажется, что уровень подготовки у них высокий, раз на учебном автодроме они уверенно входили в занос и также спокойно выходили из него. Но не надо забывать, что на дорогах общего пользования есть и другие машины. К тому же, надо всегда учитывать покрытие проезжей части. А те, кто прошел курсы безопасного вождения, всерьез озабочены тем, как снизить вероятность ДТП до минимума, и начинают ездить медленнее".

Инструктор также приводит в сравнение поведение женщин и мужчин-автолюбителей на дороге.

© Sputnik Станислав Лобатый Владение техникой рулежки необходимо для того, чтобы не попасть в неконтролируемый занос

"Если женщины, как правило, попадают в ДТП из-за того, что не умеют ездить, то мужчины становятся участниками аварий из-за того, что очень даже умеют. У женщин лучше развито периферическое зрение, у мужчин лучше работает центральное. Все эти моменты также стоит учитывать при обучении", - поясняет он.

Основные лайфхаки

Самый универсальный совет – ехать медленнее предельной скорости. На любом покрытии, будь то сухой асфальт или наледь, есть предельная скорость (у каждого автомобиля она своя), после которой теряется сцепление с дорогой. "Видите снег, лед – заранее замедлите движение", - советуют Краснов и Жуковский.

Во время движения желательно смотреть не только на уровне глаз, но и чуть ниже: на дорогу всегда может выбежать ребенок или небольшое животное, на что водитель не всегда сможет вовремя среагировать.

Если случился занос, нужно повернуть руль в ту сторону, куда нужно ехать – очень аккуратно. При сильных заносах стоит надавить на педаль газа: если в автомобиле передний или полный привод, его нужно добавить, при заднем – немного отпустить.

При экстренном торможении на авто без АBS (антиблокировочная система тормозов - Sputnik) тормозить нужно с включенным сцеплением, чтобы не заглох двигатель. При этом нельзя долго и сильно нажимать на педаль, поскольку автомобиль может занести. С АBS колеса машины заблокируются лишь на время, автомобиль сохранит направление. В данном случае педаль сцепления следует выжать вместе с тормозом, снижать скорость нужно постепенно.

Практиковать навыки желательно на автодроме, а не на дорогах общего пользования, чтобы никому не навредить.