Первый такой. МАЗ выпустил 32-тонный автокран, который может ездить без спецразрешений

Источник материала: Tut.by

МАЗ выпустил первый в мире автокран грузоподъемностью 32 тонны, которому благодаря облегченным конструкциям не требуется специального разрешения для езды по обычным дорогам. Первые два экземпляра уже передали покупателю — «Белоруснефти».





Новый автокран КС-5571BY-H-22 — первый в своем роде. Разработчикам удалось существенно облегчить шасси и снизить нагрузку на оси, что позволяет автомобилю свободно перемещаться без вреда для дорожного покрытия. И в отличие от зарубежных аналогов, ему не требуется специальное разрешение на дорогах общего пользования.

Автокран собран на заводе «Могилевтрансмаш» и обладает одним из лучших шасси — МАЗ-6302С5−529−080 с колесной формулой 6×6. Полная масса автокрана составляет 24,5 тонны. При этом нагрузка распределена грамотно: на переднюю ось — 7,5 тонны, на заднюю тележку — 17.









Спецмашина может выполнять все работы, требующие повышенной грузоподъемности. Стрела «вылетает» максимум на 28 метров со скоростью до 13,3 метра в минуту, а предельная высота подъема достигает 30,4 метра. Грузоподъемность миди (на канатах) — 32 тонны.

«В определенной мере это белорусское ноу-хау — только конструкторам МАЗ удалось создать облегченное шасси 6×6 и соединить его с надстройкой. Для организаций, которые используют автокраны, это прорыв. Теперь они смогут существенно экономить время и деньги при эксплуатации спецтехники. У новинки огромный потенциал как внутри страны, так и за рубежом. И мы рады, что первым ее получил наш постоянный партнер — компания „Белоруснефть“, где такой автокран особенно полезен», — отметил начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «МАЗ» Юрий Пивоваров.





Вместе с двумя 32-тонными «первенцами» «Белоруснефти» передали еще один автокран, но уже меньшей грузоподъемностью — 25 тонн. Он также разработан на Минском автозаводе, а собран на площадях филиала в Могилеве.

Помимо Беларуси, новый 32-тонный автокран может получить развитие в других странах. В частности, на него ожидается высокий спрос в России.